Je kunt niet élke vertrekker een warm ereplaatsje in je supportershart bieden

Toen Prime Video en Ajax Media besloten om Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch een seizoen lang te volgen voor de mooie documentaire Parels van Amsterdam (vanaf 7 oktober te zien) zullen ze gedacht hebben dat de ‘Drie Musketiers’ bij de première nog wel in Amsterdam zouden spelen.

Dat liep anders. Voor het premièrefeestje kwam Gravenberch even over uit München. Hij nam zaterdagavond, voorafgaand aan het debacle tegen Go Ahead Eagles (1-1), meteen maar even afscheid van het Ajaxpubliek.

Dat afscheid was wat lauw. Niemand van Ajax hield een speech. Gravenberch vond het nog wat vroeg voor een luidkeelse terugkeerbelofte. “Ik weet zeker dat Ajax weer kampioen wordt!” zei hij. Het publiek klapte beleefd.

De gemiddelde tribuneklant ziet Gravenberch niet als een jongen die twaalf jaar voor de club speelde, maar als een speler die nauwelijks één seizoen onomstreden basiskracht was toen hij besloot dat het de hoogste tijd werd. Op zijn negentiende. Je kunt nu eenmaal niet élke vertrekker een warm ereplaatsje in je supportershart bieden.

Het heeft ook te maken met de fase waarin Ajax zit. Zelfs de optimisten onder de supporters beginnen te zien dat het met de opvolging van Gravenberch weliswaar wel snor zit (hup Kenneth Taylor), maar dat de opvolgers van Mazraoui, Martínez, Haller, Antony én Ten Hag toch een kalibertje minder zijn, in elk geval nu nog. De historische Champions Leaguegroepsfase van vorig seizoen vloeide voort uit een transferzomer waarin het elftal intact bleef. Antony, Álvarez en Martínez waren na hun aanloopjaren klaar voor de top. Berghuis kwam erbij. Haller was in de eredivisie een halfjaartje warmgedraaid.

Ook déze Champions Leaguecampagne zal het kind zijn van de transferzomer die eraan voorafging. Diplomatiek gezegd: het kán.

Daar stond hij, Ryan Gravenberch, net twintig en al ex-Ajacied, op het Ajaxgras het probleem te belichamen dat Bayern München niet kent, maar dat het ‘Bayern van Nederland’ altijd zal hebben.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.