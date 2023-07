Fragment van een brief aan een vriendin.

‘(...) en daarom geloof ik dat achter een leider aanlopen een vorm van gemakzucht is. Er is geen katholiek, geen christen zelfs, op een paar gekken na, die gelooft dat de wereld in zeven dagen is geschapen. Communisten geloofden niet echt dat een klasseloze maatschappij mogelijk was. Nazi’s denken heus niet allemaal: als we dat land eenmaal hebben veroverd, breekt de heilstaat aan. Ze doen maar wat gevraagd wordt omdat hun leider dat beweert en ze het misschien wel een goed idee vinden, omdat hun buurman dat vindt, of hun vriendenkring, of omdat je anders in het café niet geholpen wordt, of niet meer mag meespelen in je voetbalteam.

Vandaag houden ze van Poetin, morgen van een andere leider als die enigszins behendig is in repressie.

Laten we wel wezen: je kunt mensen laten denken wat je wil als je ze een beetje pijn doet en je de ‘goede’ gedachten beloont. Dat weet je toch? Toen ik destijds verliefd was op S. wilde ik precies zo denken als zij en na de eerste kus duurde het twee seconden of ik dacht zoals zij. En nadat we met elkaar naar bed waren gegaan was ik zelfs rechter in de leer. Waarom wilde zij destijds niet denken zoals ik? Waarschijnlijk omdat ze voelde dat mijn idealen aan een stroopdraad hingen.

Ik geef toe dat ik fanatieker ben geworden in het distribueren van tegenstrijdige opvattingen. Ik geloof nog steeds dat de mens revolutie wil, maar hij wil zowel revolutionair vooruit als achteruit. Ik steun beide. Nog steeds ben ik van mening dat je bij het ontwikkelen van je opvattingen moet uitgaan van de zwaksten, de onmondigen, de armen. Maar dat kan betekenen dat je uitkomt bij de PVV of de SP, bij JA21 of bij de PvdA.

Wat is de beste route om tot verheffing te komen? Volgens mij helpt streng onderwijs, volgestouwd met discipline. (Ja, vóór schooluniformen en legerstructuur!) Maar ja... Een schreeuwende docent wordt meteen aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. Laat mij je vertellen dat goed onderwijs, goede sportprestaties, goede cultuur kunnen worden afgedwongen door een flinke schreeuwpartij, als je het maar goed met de mensen voorhebt.

Mijn vader heeft mij behoorlijk vernederd, met slaag en opsluiting. Dankzij zijn a-pedagogisch gedrag kan ik nu zien dat hij handelde uit angst. Hij hield juist van mij.

Angst kalmeer je trouwens het beste als je die verstopt in idealen. (...)’

