Nog even over de moord op de dochter van Aleksandr Doegin, de partij-ideoloog van Vladimir Poetin. Nu lees ik van mensen die meer van Rusland weten dan ik, dat Doegin eigenlijk geen rol speelt in Rusland en dat er waarschijnlijk een Russische verzetsbeweging achter de aanslag zit, de anti- Poetinbeweging, het Nationale Republikeinse Leger (NRL). Nu is het ook weer zo dat men niet weet of deze groep echt bestaat.

In 1960 publiceerde de Franse filosoof Jean-Paul Sartre een manifest in zijn tijdschrift Les Temps Modernes. De Fransen wilden de Algerijnse vrijheidsstrijd neerslaan en dat zinde Sartre niet. Na de publicatie maakte de Franse overheid plannen om Sartre te arresteren, maar generaal Charles de Gaulle, de toenmalige president van Frankrijk, hoorde van de plannen en zei: “On n’arrête pas Voltaire.”

Voltaire, de grote denker, leefde van 1694 tot 1778. En ja, waarom zou men een filosoof arresteren?

Dat geldt ook voor Doegin, voor wie de autobom was bedoeld. Waarom zou men juist die willen vermoorden?

Je kunt een ideoloog wel vermoorden, maar niet zijn ideologie. Meestal wordt die sterker na de dood van zo’n ideoloog (Jezus, Marx).

Daarbij denk ik toch dat de invloed van een filosoof sowieso klein is.

En Raspoetin dan? Raspoetin, was een rondreizende monnik, een gebedsgenezer, die het hof van tsaar Nicolaas II van Rusland wist binnen te dringen. Ook hij werd uiteindelijk vermoord. Maar niet door de communisten of de bolsjewieken, maar door de monarchisten die meenden dat zijn invloed op de tsarina te groot werd.

Greet Hofmans – de gebedsgenezers die onze koningin Juliana in de arm had genomen – werd eveneens te gevaarlijk en moest ook weg. Van wie? Van prins Bernhard.

Dat Doegins dochter slachtoffer werd zou je een vergismoord kunnen noemen. Doegin wordt dus nog bedreigd.

Heeft het NRL nu een succes geboekt of niet? Om die vraag te beantwoorden moet je weten welk doel ze voor ogen hadden en dat weten we niet. En ik blijf me afvragen: waarom Doegin? Wat weet het NRL over hem wat wij niet weten?

Stel dat die groepering werkelijk bestaat. Dan zegt dat iets over wat er in Rusland aan de hand is, dat Poetin de boel niet helemaal in de hand heeft en dat er aan zijn positie wordt getornd. Dat is nu in de openbaarheid gekomen. Het brengt voor de Russen de oorlog dichterbij. In Moskou is men niet veilig meer. Politici moeten over hun schouder kijken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.