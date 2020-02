Je kunt een enorme vreemdganger zijn en een uitstekend politicus

Op het ogenblik ben ik weer in Parijs om het droevige met het aangename te combineren. Daarover morgen meer. Nu lig ik op mijn hotelbed naar de Parijse tv te kijken.

De ‘affaire Griveaux’ is hier nog steeds voer voor discussie. Griveaux, vriend van Macron, wilde burgemeester van Parijs worden, maar trok zich terug nadat de Russische ‘kunstenaar’ Pjotr Pavlenski ergens een seksvideo vandaan had gehaald waarop we Griveaux konden zien masturberen.

Die Pavlenski is nogal artistiek met zijn eigen geslachtsdelen in de weer. Zo nagelde hij in 2013 zijn scrotum vast aan het Rode Plein. (Gezien mijn hamerkunsten lijkt het mij verstandig dat ik zulks niet navolg.) Waarom hij dat deed, weet ik eigenlijk niet, maar vast voor een hoogstaand doel.

Waarom heeft Pjotr thans deze seksvideo laten lekken?

Ook vanwege hoogstaanderigheid. “Het is mijn doel de hypocrisie van de verantwoordelijken aan de kaak te stellen.”

Ben je hypocriet als je een verantwoordelijke baan hebt en je stuurt een seksvideo naar je vrouw of vriendin? Wel als die vriendin er niet van gediend is, of als het je vriendin helemaal niet is. Maar wat toont zo’n filmpje van een masturberende man verder aan? Stel dat Griveaux het naar zijn maîtresse had gestuurd terwijl madame Griveaux thuis de sloof is. Is er dan sprake van hypocrisie?

Misschien wel, maar ik weet niks van dat huwelijk.

Hier in Frankrijk vinden de meeste politici het schandelijk wat Pavlenski heeft gedaan, en ik ben het daarmee eens. De seksuele hypocrisie aan de kaak stellen met eng moralisme heeft iets benepens.

Daarbij kun je een enorme vreemdganger zijn, maar verder een uitstekend politicus. Kunstenaar Pjotr heeft dit vooral gedaan om de kiezers te beïnvloeden die op Griveaux wilden stemmen. Hij gaat er dus van uit dat die kiezers zullen denken: ‘Een man die voor een camera onaneert, kan nooit een goede burgemeester zijn’.

Alsof de Parijzenaars zelf nooit masturberen, terwijl iedereen weet dat alleen heel keurige mensen niet masturberen en nooit seks hebben.

Pjotr – de politie heeft hem inmiddels opgepakt – voelt zich een held en denkt dat hij daadwerkelijk iets heeft gedaan aan de hypocrisie. Het tegendeel is waar. Juist de machtigen zullen thans alles nog meer in het verborgene houden.

Ikzelf ben trouwens ook een weinig hoogstaand mens: het filmpje waarop Pjotr op het Rode Plein zijn scrotum vastnagelt, gaat deze cultuurbarbaar niet bekijken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.