‘Reptielen? Wij worden geregeerd door reptielen?”

“Ja, maar hij bedoelde het metaforisch.”

“Ach, zo. Julius Streicher, de antisemitische hoofdredacteur van naziweekblad Der Stürmer, vergeleek Joden ook altijd met ongedierte. Dat bedoelde hij waarschijnlijk ook metaforisch. Maar ik zeg dit als leuk weetje uiteraard. Niet omdat ik de jonge vader met Julius wil vergelijken. En, hé, ik vind het uiteraard raar om er altijd maar de Tweede Wereldoorlog bij te halen.”

“Maar die David Icke, complotdenker, vergelijkt onze leiders toch ook met reptielen en is toch eveneens een antisemiet en onze jonge vader bewondert hem toch? Ik wil natuurlijk niet beweren dat als je een antisemiet bewondert en dezelfde metaforen als de antisemiet gebruikt en je jezelf ook een complotdenker noemt, jij dan ook meteen een antisemiet bent.”

“Je kunt best antisemieten bewonderen, zonder zelf antisemiet te zijn. Toch? Maar onze jonge vader bewondert er wel een heleboel. Wat is er trouwens erg aan complotdenkers?”

“Ach, hun idealen leiden altijd tot massavernietiging en concentratiekampen want bij hen zijn uiteindelijk de Joden van alles de schuld. Verder valt het, eh… mee. En ik wil natuurlijk niet beweren dat onze jonge vader een antisemiet is.”

“Maar wel een complotdenker.”

“Ja, dat zegt hij zelf.”

“En hij bewondert Icke.”

“Ja, dat zegt hij.”

“En hij maakt ook vergelijkingen met reptielen.”

“Ja, dat doet hij.”

“En hij bewondert een foute Franse schrijver als Pierre Drieu la Rochelle die niet alleen een rabiaat antisemiet was, maar ook een fascist en een collaborateur. Maar je kunt natuurlijk zo iemand heel erg bewonderen zonder zelf een fascist of collaborateur te zijn. Had ik dat al gezegd? Overigens beschrijft het boek Gilles dat onze jonge vader zo fantastisch vindt het leven van ene Gilles in Parijs en is een aanklacht tegen de decadentie van de intelligentsia, de lafheid en demagogie van de politici van het interbellum. Die Gilles raakt overigens verwikkeld in een complot. Inderdaad een briljant schrijver die Drieu la Rochelle en het zegt allemaal niks.”

“Daar heb je gelijk in. En de jonge vader is al zo vaak in verband gebracht met antisemieten. Weet je nog dat hij in 2017 met de antisemiet en complotdenker Jeremy Taylor dineerde? Was heel gezellig, maar dat zegt natuurlijk niet dat Baudet een antisemiet is en een Holocaustontkenner. Hij vindt die denkbeelden gewoon interessant.”

“Ja interessant, dat zei hij. En die denkbeelden mag je natuurlijk best interessant vinden.”

“Ja. Reptielen zijn trouwens ook interessant.”

