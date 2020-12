Je krijgt je eerste prik, en dan?

‘Het ligt natuurlijk aan mij, maar ik begrijp er niets van. Je hebt drie vaccins, maar eigenlijk vijf en die zijn hetzelfde en toch verschillend. En als ik ben gevaccineerd, moet ik drie weken wachten, dan krijg ik nog een tweede vaccin en dan pas ben ik na een maand resistent.”

“Je vat het goed samen. Geloof ik. Ik weet het ook niet precies.”

“Dus als ik in januari dat vaccin krijg, ben ik in maart vrij om me vrij te gedragen.”

“Ik denk dat je gelijk hebt. Jij bent in die dingen veel beter dan ik.”

“Denk nou verdomme even mee! Dus als ik pas in februari wordt gevaccineerd, ben ik pas in april vrij.”

“Dat kan ik volgen.”

“Maar ze zeggen dat het in augustus nog niet klaar is. En met een ander vaccin ligt het weer heel anders.”

“Zo goed heb ik ook niet gevolgd. Waar wil je naartoe?”

“Het wordt een ramp. Dat weet ik nu al. Een logistieke ramp. Want wat gebeurt er met je in die twee of drie weken dat je moet wachten op je tweede vaccin, en wat gebeurt er in die maand daarna?”

“Ja… Dan kan je dus ziek worden.”

“Maar ik heb dan al wat vaccin in mijn lijf… Word ik dan minder ziek? Hoe zit dat? Straks heb ik dat vaccin, zit toch die CoronaMelder opeens in m’n nek te hijgen en dan? Dan ga ik testen. Ben ik dan positief of negatief, of iets minder negatief? Hoe ziek word ik dan nog? Als ik ziek word, heeft dan een tweede prik nog zin? Al die vragen.”

“Ik lees eigenlijk die artikelen niet meer. Het staat vast op internet. Bij het RIVM.”

“Waarom interesseert het je niet?”

“Omdat het me niet meer interesseert.”

“Wat een stom antwoord. Het gaat om ons leven.”

“Waarom moet ik vragen beantwoorden die me niet interesseren? Je doet zo moeilijk. Je krijgt een oproep, gaat naar de dokter, krijgt een prik, na een paar weken weer en na een maand gaan we naar New York, zoals beloofd.”

“En hoe lang kan ik dan geen corona krijgen?”

“Tot je volgende oproep.”

“Er is te veel onzekerheid.”

“Er is nooit geen onzekerheid geweest in het leven.”

“Hou op! Aan jou heb ik niets.”

“Aan wie heb je wel wat? Hebben al die talkshows, artikelen, persconferenties je wijzer gemaakt?”

