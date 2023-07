Je kop is een spaarpot; in de gleuf gaat alles wat vernietigd wordt

Het was midden in de nacht. Ze waren een paar kilometer van het front. Ze hadden theegezet, waren uitgeput, maar wisten dat ze niet konden slapen. Twee van de drie hadden hun helm afgezet.

“Mijn overgrootvader is 98. Hij was 19 toen hij de Duitsers versloeg. Hij zei laatst: kijk uit voor de lust tot doden. Die heeft twee oorzaken. Als je wint, en als je verliest,” zei Aleksandr.

“We winnen,” zei Andrei.

“De motor loopt, maar de auto rijdt niet.”

Aleksandr nam een slok van zijn thee en vervolgde: “Mijn overgrootvader had gelijk. Ik heb zin om te doden. Gewoon zin. Alles wat we verloren hebben, onze kameraden, de steden, de dorpen, ze zitten in m’n kop.”

“Klopt,” zei Petr, “je kop is een spaarpot. En in de gleuf gaat alles wat vernietigd wordt.”

“Wat sparen we?” vroeg Andrei.

“Haat!” zei Petr. “Wrok, woede.”

“De lust tot doden,” stelde Aleksandr vast.

Af en toe werd over de veldradio een positie doorgegeven. Aleksandr keek naar de lucht.

“Mijn overgrootvader zei ook tegen me: soms denk ik dat God maar een handjevol gedachten de wereld in heeft geslingerd. Een paar goede en veel slechte.”

“Veel slechte, heel veel slechte,” zei Petr.

Toen zwegen ze. Ze hielden hun oren gespitst.

“Straks gaan onze overgrootouders, onze grootouders en onze ouders dood. Door een granaat. Of ze worden gewoon neergeschoten. Door mannen zoals wij die we de vijand noemen.”

Aleksandr werd chagrijnig van zijn eigen woorden.

“Nee... Nee, ze zijn niet zoals wij,” zei Petr. “Ze hadden de keuze kunnen maken om niet te vechten. Om ware rechtvaardigheid een rol te laten spelen. Als ze ons haten, weten ze niet waarom ze ons haten.”

Petr leek aangebrand. Andrei wilde iets zeggen, maar begreep dat hij zijn woorden beter achter z’n tanden kon houden. Hij had moeite met het begrip ‘ware rechtvaardigheid’. In feite was hij ook gedwongen, al zat hij aan de zogenaamd goede kant. Maar anderen dan hijzelf hadden voor hem de beslissing genomen.

De jongens wilden slapen.

Andrei bleef nog even buiten een sigaret roken.

Hij had ook al gedood, dat zat hem dwars. Als hij niet als eerste had geschoten, wás hij gedood.

Ik heb geen lust te doden, dacht hij, ik wil mijn steeds terugkerende gedachten over de dood doden. Maar die monsters zijn sterker dan ik en keren steeds terug, en steeds sterker!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.