Je hoort de stemmen, bij de bloemlezing van de legendarische interviewrubriek Zelfportret

Het werd al snel de best gelezen rubriek. ‘Sommige redacteuren zagen tot hun chagrijn zelfs mensen in de boekwinkel HP/De Tijd oppakken, Zelfportret lezen en vervolgens terug in het schap leggen,’ staat in het voorwoord van Zelfportret, persoonlijke vragen aan negentig bekende Nederlanders (Balans) waarin een bloemlezing uit 25 jaar interviews aan de hand van de beroemde questionnaire van Proust is opgenomen.

Bert Bukman en Henk Steenhuis bedachten de rubriek, en ontdekten dat je met een voorgedrukte serie vragen als interviewer toch niet snel klaar bent – zoals de auteurs van de het steekwoorden-interview De Klapstoel in deze krant zullen kunnen beamen. Het vraagt ‘doorvragen en porren om het slachtoffer van die week tot een interessante uitspraak te verleiden, om tot een écht en liefst niet te diplomatiek antwoord te komen.’

Het gaat van Albert Heijn op 28 maart 1997 tot Janine Abbring op 21 juni 2021. Een aantal van de geïnterviewden is overleden, sommigen spraken met stelligheid over grote liefdes waarvan we nu weten dat ze niet standhielden. Maar de portretten staan als tijdsbeeld – en je hóórt de stemmen.

Een voorproefje, ik koos voor schrijvers.

Rudy Kousbroek (1997): Wat is uw definitie van geluk? ‘Nooit iets kwijt zijn; foutloos piano kunnen spelen.’

Jan Siebelink (1998): Bent u aantrekkelijk? ‘Vrouwen hebben een zwak voor mij. Altijd als ik voorlees, zit het zaaltje vol vrouwen. Ze schuiven de stoelen steeds dichterbij, ze smachten gewoon naar me.’

Jean Pierre Rawie (1998): Waar schaamt u zich voor? ‘Niet voor mijn wellustige karakter, niet voor openbare dronkenschap... Eigenlijk nergens voor.’

Martin Bril (2000): Aan wie ergert u zich? ‘Aan Marga van Praag, Philip Freriks, Erwin Krol en Nico Haasbroek, de man die verantwoordelijk is voor Marga van Praag, Philip Freriks en Erwin Krol.’

Bart Chabot (2000): Wat is uw huidige gemoedstoestand? ‘Oranje tegen Tsjechië, tweede helft. De wil is er wel, maar het vlees is zwak.’

Mensje van Keulen (2001): Lijkt u op uw vrienden? ‘Ja, want die zijn zeer verschillend.’

Harry Mulisch (2002): Wat zijn uw dagdromen? ‘Als kind had ik machtsfantasieën over de leider zijn, beroemd zijn. Dat ben ik nu, dus waar moet ik nog van dagdromen?’

P.F. Thomése (2003): Wie zijn uw helden? ‘In willekeurige volgorde: Winnetou, Richard Wagner, Johan Cruijff, De Heilige Antonius en voor het dagelijks leven Marcello Mastroianni.’

Dimitri Verhulst (2015): Wat is uw devies? ‘Combineer nooit rode sokken met een groene broek.’

Hafid Bouazza (2017): Wanneer was u het gelukkigst? ‘Dat moment komt nog, hoop ik.’

Dat moment kwam niet. Vorig jaar bleek al zijn hoop vervlogen.

En zo schrijnt het tussen het grijnzen.

Mijn devies: Zelfportret oppakken en niet terug in het schap leggen.

Marjolijn de Cocq schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

