‘Je bedoelt: als Oekraïne dreigt te verliezen, zouden wij niet bang moeten zijn oorlog te voeren?’

“Stel je voor. Straks heb je in Rusland Poetin, in Amerika Trump, in China Xi – en die zijn het min of meer met elkaar eens...”

“Dan kan Oekraïne het vergeten.”

“Of Europa moet het oplossen.”

‘’Europa... Wat moet dat dan oplossen? Oekraïne is dan in Russische handen. Wat willen wij dan?”

“Dan moeten we vechten.”

“Wil jij dat?”

“Willen ze in Oekraïne vechten? Daar moeten ze.”

“Je bedoelt: als Oekraïne dreigt te verliezen zouden wij, als Europa, niet bang moeten zijn oorlog te voeren? En de Navo dan?”

“Amerika doet niet mee. Dus het moet echt een Europees leger worden.”

“Dan zitten we jaren en jaren oorlog te voeren.”

“Net als Oekraïne.”

“Dan zullen er ook honderdduizenden, misschien wel miljoenen Europeanen sterven.”

“Nu sterven er Oekraïners.”

“En om wat sterven Europeanen dan in die oorlog?”

“Tegen de uitbreidingsdrift van de Russen. Wat wil jij dan? De Russen gewoon laten winnen in Oekraïne?”

“De Russen willen Nederland niet, ze willen alleen Oekraïne.”

“Hoor ik je nou zeggen: als Oekraïne aan de verliezende hand is, moeten we Oekraïne maar opgeven?”

“Het alternatief is een Europese oorlog.”

“Oekraïne is Europa.”

“Waarom helpen we ze dan niet?”

“Dat doen we met wapens.”

“Maar als ze het dan toch niet redden? Wat doen we dan?”

“Hoor ik je nu zeggen, vraag ik voor de tweede keer: eigenlijk moeten we nu al troepen leveren?”

“Als we Oekraïne een Europees land vinden en dat land is nu in oorlog dan kan je helpen met wapens of, als dat niet genoeg is, met manschappen.”

“Dat gaan we nooit, nooit doen.”

“Ach, dat heb ik al zo vaak gehoord. Vredesmissies... zo noemden we oorlog, weet je nog? Waarom gaan we geen vredesmissie in Oekraïne houden?”

“Vredesmissies... Daar hebben we slechte ervaringen mee. Uiteindelijk zijn we een klein betekenisloos landje.”

“Dat is ons lot.”

“Lot? We zijn speelbal. We moeten Amerika volgen, of Duitsland of Frankrijk. Militair zijn we slim, maar klein. Dus wil iedereen ons wel hebben. Lekker handig. Ask the Dutch.”

“Nederland wil graag de psychotherapeut van de wereld zijn.”

“Ja, en als het niet lukt dienen we de euthanasiespuit toe.”

“Maar hoe moet het nu met Oekraïne? Moeten we ze nucleaire wapens geven? We hebben straks al niets meer. En wat moeten we als Oekraïne verliest? Ik zie het soms niet meer zitten.”

“Denk maar aan anderhalf jaar oorlog in Oekraïne.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.