Vaak horen we dat het Nederlandse basisonderwijs niet meer de kwaliteit heeft waar we eerder zo trots op waren. Nederlandse kinderen lezen en rekenen minder goed dan twintig jaar geleden en presteren daarin slechter dan hun ouders. Ze houden niet van taal en beleven van alle Europese kinderen het minste plezier aan het lezen van teksten. Het gemiddelde reken- en taalniveau daalt en de Onderwijs­inspectie maakt zich daar al jaren zorgen over.

Nu denkt u misschien (net als ik) dat die doemverhalen een beetje overdreven zijn. Vandaar dat de tekst van de absolute zomerhit van dit jaar bij mij als een mokerslag binnenkwam. Het lied is al miljoenen keren gestreamd en is verreweg het meest gedeelde nummer op Spotify. Ik geef toe: ik kon in eerste instantie niet eens verstaan wat door deze nieuwe door totaal gebrek aan gewicht omhoog gevallen volkszanger Mart Hoogkamer gezongen werd. André Hazes en Dries Roelvink kan je tenminste nog volgen zonder ondertiteling.

Maar het is echt waar. Het refrein van dit fantastische liedje luidt: ‘Ik ga zwemmen, in Bacardi Limón’. Luid meegekweeld door een setje half aangeschoten pubers die zich presenteren alsof ze bij elkaar opgeteld minder IQ hebben dan een kwart komkommer. Vervolgens verzoekt de virtuoze zangkunstenaar ons in zijn coupletten nog ‘Shoot me als een shooter, toeter op mijn waterscooter’ en rijmt hij er vlijtig verder op los: ‘Je bent helemaal mijn type, je laat me genieten’. Onze Mart, die trots aan iedereen die het horen wil, laat weten dat hij deze geniale tekst heeft geschreven op een ‘schrijverskamp’ in Zeeland vervolgt: ‘Ik wil je kussen tussen fusten, ’t vuur is niet te blussen, ah, d’r lagen dooie mussen’.

Je allerbeste sinterklaas­gedicht verbleekt volledig bij zulke geweldige lyriek. Het is bijna literair onmogelijk en op zichzelf een geweldige prestatie een dergelijk wanhopige tekst in elkaar te flansen.

De Nobelprijs voor Literatuur kan deze song nauwelijks meer ontgaan. Met zulke poëzie zullen jongeren weer belangstelling krijgen voor het lezen van teksten die verder gaan dan het menu van de pizzeria.

De debilisering van ons land en het faillissement van taal is hiermee compleet. Open uw ogen: onze grootste bedreiging is niet dat coronavaccin waarbij genetisch gemanipuleerde en door 5G aangestuurde microchips afkomstig van de teken­tafel van Bill Gates en gefinancierd door George Soros worden ingespoten, zodat we niet meer zelfstandig kunnen denken en ons slaafs zullen onderwerpen aan hun alliantie met het grootkapitaal. Het is duidelijk dat de totale infantilisering die gedemonstreerd wordt door Bacardi Limón van Mart ons op de knieën zal dwingen.

Het geestige De Speld publiceerde een mooie foto van een angstig kijkende kleuter in een zwembadje omgeven door een grote plas geel vocht. Lekker zwemmen, in Bacardi Limón.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.