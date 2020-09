Jacobien Vreekamp: ‘Akwasi is natuurlijk geen Wilders’

De innerlijke monoloog van Jacobien Vreekamp, Officier van Justitie:



“Ik heb medelijden met hem. Echt medelijden. Het is een mooie man, met een mooie naam… Akwasi. En wat hij op de Dam heeft gezegd, kan natuurlijk niet en is strafbaar, maar… Een maar is hier op zijn plaats. Strafbaar, maar… Ik heb medelijden. Als je ziet wat hij allemaal aan racisme over zich heen heeft gekregen van dat gore rechtse tuig, dan trilt mijn hele lichaam.

Ik vind racisme zó erg. Daarom ben ik ook discriminatieofficier en ook bestuursvoorzitter van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. En die Akwasi is óók een betrokken jongen, zit geen kwaad bij. Hij zingt. Hij is een zanger… Hij wil je in je hart raken met liederen. Hij zei natuurlijk verschrikkelijke dingen en ik zou hem zo kunnen opsluiten of een hoge boete kunnen geven, maar het is natuurlijk geen Wilders.

Wat Wilders zei is minder erg, maar die Geert is geen zanger. Integendeel. Wilders is een schreeuwer. Oké, Akwasi schreeuwt ook, maar dat is meer uit onmacht, vanwege al het leed dat hem is aangedaan. Al eeuwen…

Natuurlijk, hij heeft veel centjes verdiend en bezit een paar huizen in de stad, maar in zijn hart huist vrede. Dat zegt hij ook steeds.

Hij wil alleen maar dat er vrede is tussen de mensen. Vrede, is dat niet mooi? Ik vind dat een hele mooie, zuivere boodschap. Vrede. Dat willen de racisten niet. Die willen oorlog.

En Akwasi wil ook een wereld zonder discriminatie. Dat is toch mooi… Rechts wil alleen maar discrimineren. Die willen hun macht botvieren. Het liefst wil rechts weer van alle zwarten slaven maken. Maar zo’n wereld wens ik niet. Ik ben geen rechten gaan studeren omdat ik een onrechtvaardige wereld wil. Ik wil strijden voor een rechtvaardige wereld! Mijn boodschap is die van Akwasi.

Daarom zal ik seponeren. Dat is rechtvaardig en misschien draag ik dan ook iets bij aan het rechtvaardiger maken van de wereld, minder racistisch. Want sinds het racisme van Zwarte Piet aan de orde is gesteld en sinds Black Lives Matter, is de samenleving een stuk minder racistisch geworden! We gaan juist fijner met elkaar om de laatste tijd. Toch? Ook met die diversiteitsregels en die identiteitspolitiek. Heerlijk. We krijgen veel minder een hekel aan elkaar. Ja, ik seponeer. Dan verricht ik een goede daad. Zo maak ik de wereld rechtvaardiger.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl