Jack van Gelder wilde tobbedansen met een jonge collega

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: hoeveel misdragende mannen moeten er nog exposed worden?

Een nieuwe week een nieuw geval van grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen woensdag kondigde RTL Nieuws aan dat er een onderzoek komt naar de ‘veilige werkomgeving’ op de eigen redactie, nadat er bij een ‘inclusiviteitsscan’ meerdere ‘signalen’ binnenkwamen. Vaagheid alom, waardoor de honger naar namen en rugnummers alleen maar toenam. Wie heeft wat gezegd tegen welke stagiair op de nieuwjaarsborrel: voor de draad ermee!

Een dag later werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport ‘op termijn’ terugtreedt omdat twintig jaar lang pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en verbale agressie er aan de orde van de dag waren. Opnieuw werden man en paard niet genoemd, maar omdat Jack van Gelder de bui zag hangen bekende hij bij minstens twee incidenten betrokken te zijn geweest. Eerder zei Van Gelder nog van niets te weten, nu herinnerde hij zich toch dat hij een jonge vrouwelijke collega ‘bij wijze van grap’ had gevraagd of ze bij hem in bad kwam zitten. Een soort tobbedansen avant la lettre. Binnenkort volgen meer details in de Volkskrant.

ChatGPT-sjabloon

Het is inmiddels een journalistiek genre op zich: onthullende artikelen over grensoverschrijdend gedrag door man X bij organisatie Y. Veelal zijn ze het resultaat van grondig spitwerk, is er met tientallen (oud-)medewerkers gesproken en levert wederhoor een reactie op die het midden houdt tussen deemoed, geveinsde naïviteit en victim blaming. Het chatGPT-sjabloon voor in opspraak geraakte mannen: ‘Ik herken me niet in het geschetste beeld, maar stel hoge eisen aan mezelf en aan mijn omgeving. Als ik daarbij mensen die daar niet tegen opgewassen waren op een manier heb bejegend die zij als onprettig hebben ervaren, dan spijt mij dat.’

Vooropgesteld: het is goed dat deze verhalen naar buiten komen. Te lang hebben op te veel plekken machtige mannen (en soms ook vrouwen) zich schofterig gedragen, en het is de taak van de journalistiek om dit soort misstanden aan de kaak te stellen. Bovendien dwingt het ons om te reflecteren op onze eigen werkomgeving en ons eigen handelen. En hopelijk krijgen we er iets beters voor in de plaats: een breder besef van machtsstructuren en een nieuwe vorm van leiderschap.

Totale klootzak

Tegelijkertijd voel je als nieuwsconsument ook een vreemd soort ongemak. Uiteraard zeggen we vroom dat we vooral meeleven met de slachtoffers, maar een gevoel van sensatiezucht en vergeldingsdrang is nooit ver weg bij het lezen van zo’n longread over een scheldende tv-presentator, een tirannieke cultuurbons of een dickpics versturende oud-voetballer. En we willen juist ook de pijnlijke anekdotes en onthutsende details weten, zodat we kunnen concluderen dat de persoon in kwestie inderdaad een totale klootzak is die onmiddellijk zijn biezen moet pakken en nooit meer terug mag komen.

En dan? Dan is het wachten op een nieuwe onthulling, die zelden lang op zich laat wachten. Deze week zijn het de vunzige opmerkingen van Jack van Gelder, binnenkort zal bekend worden wie de bully van RTL Nieuws is, daarna gaan we door naar de volgende casus, net zo lang tot iedere hufter exposed is. Laten we hopen dat het tot iets goeds leidt.