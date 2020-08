Jaap Goudsmit analyseerde zichzelf genadeloos in Zomergasten

Jaap Goudsmit Beeld VPRO

Met huiswerk werd Jaap Goudsmit de nacht in gestuurd. De zomergast-van-dienst moet het contact herstellen met Henk Buck en met zijn vader.

Met Henk Buck dacht Goudsmit in 1990 een medicijn tegen aids te hebben ontdekt. Het sensationele nieuws werd al snel onderuitgehaald. Goudsmit raakte in een depressie, maar kwam de klap te boven en herstelde zijn reputatie als internationaal onderzoeker. Met Bucks carrière was het echter gedaan. “Ik had meer schuld op me kunnen nemen,” zei Goudsmit.

Lips bewonderde de openheid waarmee hij zijn blunder van 30 jaar geleden op tafel legde en genadeloos analyseerde.

Goudsmit beloofde Buck – die hij nadien nooit meer heeft gesproken - te benaderen, nadat interviewster Janine Abbring vertelde dat Buck tegen de redactie van het programma had verteld daar prijs op te stellen.

Met zijn achtergrond als viroloog en epidemioloog was het onvermijdelijk dat de coronacrisis als rode draad door de uitzending liep. Het openingsfragment was een disclaimer van jewelste; een satire op een nieuwsreportage met een deskundige die van toeten noch blazen wist. Goudsmit legde uit dat hem gedurende zijn opleiding nooit iets was verteld over het coronavirus. Dus wat is zijn expertise nou waard?

De avond pendelde op en neer tussen wetenschap en Goudsmits familiegeschiedenis. Via kannibalen in Nieuw-Guinea en basketbaltraining van Ton Boot gingen we naar zijn door de Holocaust getekende Joodse ouders, wier huwelijk niet lang had standgehouden. Zijn vader leeft nog altijd, maar hij heeft hem nooit goed leren kennen. Abbring stuurde aan op toenadering en na wat duw- en trekwerk beloofde Goudsmit er wat aan te gaan doen.

Met All Is Lost als keuzefilm, waarin Robert Redford zijn ondergang tegemoet zeilt, en de constatering dat de coronacrisis de ongelijkheid in de wereld extreem uitvergroot, werden we met een sombere boodschap uitgeluid. Gelukkig vertelde Goudsmit op de valreep te speuren naar een geneesmiddel tegen corona.

