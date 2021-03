JA21: dat is Forum voor Democratie zonder appgroepjes. Huismerk-Forum

De Haagse paringsdans is begonnen. De bijtjes op het Binnenhof zeggen dingen als: ‘Ons past bescheidenheid’ of ‘Wij zijn nu niet aan zet’ of ‘Het moet niet gaan om de poppe­tjes’. Maar het gaat natuurlijk alleen maar om de poppetjes, ze zijn nooit werkelijk bescheiden. En als ze zeggen dat ze niet aan zet zijn, bedoelen ze juist dat ze de sleutel in handen hebben. Hard to get spelen, zoals ik al zei: een paringsdans.

Ze maken ook veel grappen, soms onbedoeld. Zo weet iedereen dat opperbij Mark Rutte bij voorbaat de PVV en Forum voor Democratie heeft uitgesloten, vanwege discriminatie en ondermijning van de rechtsstaat. Geestig, omdat de VVD namelijk zelf actief de rechtsstaat ondermijnt. Zo wil de partij wat asielbeleid betreft nog steviger tornen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Voor de bühne sluit Rutte partijen als Forum en de PVV uit, maar dat is dus puur op basis van hun expliciete retoriek, niet op basis van hun inhoud. Dat blijkt ook wel, want nu stuurt Rutte aan op een coalitie met JA21.

JA21 van Joost Eerdmans werd ons gepresenteerd als ‘het fatsoenlijke alternatief voor Forum’. Dat was wervend bedoeld, maar als ik morgen een kerncentrale open en die ‘het fatsoenlijke alternatief voor Tsjernobyl’ noem, lijkt me dat alsnog geen aanprijzing. Eerdmans bedoelt vermoedelijk dat de xenofobie iets beleefder moet worden geformuleerd. JA21: dat is heel deftig zeggen dat je wijk onveiliger wordt door niet-westerse allochtonen, waarmee feitelijk wordt bedoeld dat iedere Nederlander met een migratieachtergrond die onder de aanduiding ‘niet-westerse allochtoon’ valt (dus: bijna iedere niet-witte Nederlander) en je buurman wordt, een bedreiging is. JA21: dat is op je eigen website leeglopen over het beschermen van de Nederlandse identiteit en dan twee zinnen later opschrijven dat je fel tegen identiteitspolitiek bent. JA21: dat is Annabel Nanninga, die in De Vooravond tegen presentator Andrew Makkinga zegt dat je nu eenmaal feiten en gevoelens hebt, waarmee ze zijn hele genuanceerde betoog over de beleving van groeiende verdachtmaking en ontmenselijking van De Ander, allang bewezen middels talloze onderzoeken over te lage schooladviezen, discriminatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt, wegzet als onzin. JA21: dat is FvD, maar dan zonder appgroepjes. Huismerk-Forum. Met die partij wil Mark Rutte dolgraag samenwerken. Tenminste: hij wil even voor de show de flinke rechtse jongen uithangen voor de achterban en daarna komt hij weer met hangende pootjes naar links en vraagt hij: ‘Wilt u tekenen bij het kruisje?’

Maar ik raad links aan om alle paringsdansretoriek over ‘verantwoordelijkheid nemen’ te negeren en Rutte deze keer permanent af te wijzen. Het is goed als kiezers zich eens realiseren dat ze niet van twee walletjes kunnen eten. Ze kunnen niet: én rechtse partijen aan een meerderheid blijven helpen, én een socialer beleid verlangen. Misschien moet Kaag, die een progressief kabinet wil, ook wel afhaken, wat voor haar helemaal niet slecht hoeft uit te pakken. Dwing Rutte maar eens om samen met JA21 ‘fatsoenlijk’ de grenzen te sluiten en mensenrechtenverdragen te breken. Ik ken nog wel wat partijen die daar graag bij aanschuiven.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.