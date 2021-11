“Begin jij nu ook al?”

“Hè? Wat?”

“Wat je zingt.”

“Huh?”

“Wat zing je!”

“Rustig maar…”

“Je weet niet eens wat je zingt, of wel?”

“Jeetje, zeg, wat is er met jou?”

“Nou?”

“Nou, gewoon…”

“Zeg dan! Kom op, zeg het dan!”

“Wat heb jij? Doe ’s relaxed. Jezus…”

“Je zong iets van Abba, niet?”

“Ja, ik zong iets van Abba, en wat dan nog?”

“Waterloo?”

“Ja, Waterloo.”

“Ik wéét dat je Waterloo zong.”

“Waarom vraag je het dan? Wat is jouw probleem?”

“Wat is mijn probleem? Ik zal je zeggen wat mijn probleem is. Mijn probleem is dat mijn moeder al twee weken letterlijk de hele godganse fokking dag liedjes van Abba zingt. Dát is mijn probleem.”

“Zit me niet zo te duwen.”

“Ik word er helemaal gestoord van!”

“Doe effe rustig.”

“Echt knettergek, dat mens lijkt wel niet helemaal tof. Ik kan me nergens meer op concentreren. Aaaahhhhhhhh!”

“Niet knijpen!”

“Sorry.”

“Is oké.”

“En nu begin jij ook al.”

“Ik hoorde het vanochtend, ik vind het gewoon een leuk liedje.”

“Alleen is het deze week thuis al honderdmiljoen keer uit de boxen geknald.”

“Er komt vast iets bij je moeder terug van vroeger of zo.”

“’Vrijdag komt hij!” gilt ze om het uur.”

“Hij?”

“Die nieuwe plaat. Er komt een nieuw album van Abba.”

“Dat heb ik gehoord, ja.”

“Gisteren had ze met vriendinnen een Mamma Mia-filmavond.”

“Hilarisch, toch?”

“Doe effe normaal!”

“Nee, echt. Superleuk toch?”

“Ze waren allemaal in het blauw.”

“Ja, dat hoort geloof ik zo.”

“Mijn moeder had een spijkerblouse aan die haar veel te krap zat.”

“Hahahaha.”

“Echt gênant. En allemaal keihard meebrullen en wijn morsen.”

“Hé, weet je wat ik ook hoorde?”

“Nou?”

“Er komt een superdeluxe editie van de kerst-cd van Michael Bublé!”

“Wat?”

“Met nieuwe nummers.”

“Niet!”

“Echt.”

(Gegil.)

“Dat zijn pas echt leuke liedjes. Als ik die plaat hoor, kan ik niet meer ophouden met zingen.”

“It’s beginning to look…”

“Oooooh, ik heb zó’n zin in kerst!”

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl