“Mag het woord lullig nog gebruikt worden?”

“Van mij wel. Hoezo?”

“Alles rond Covid begint iets ongelooflijk lulligs te krijgen. Het is net of men praat over een stuk stront dat in de kamer ligt en men elkaar op hoge toon tegenspreekt over de manier waarop dat opgeruimd moet worden. De één wil het met een poepzakje doen, de ander met een schep, weer een ander zegt: wegbranden. Dan zijn er die zeggen: het is helemaal geen stront. En weer anderen die beweren dat het opruimen van die stront levensgevaarlijk kan zijn. Dat maakt covidmoe.”

“Ik snap je vergelijking niet. Is de stront nu de Covid, het vaccin of het vaccinatieplan?”

“Het is alles! Het is allemaal stront geworden! Gewoon stront! Alles. Stront is het totale onbegrip, stront is de politiek, stront is de informatie, de communicatie, stront stront stront!”

“Je bent boos…”

“Dat zie je goed. Overal wordt gevaccineerd. Maar niet hier. In Engeland, Duitsland, België, overal, maar niet hier. Waarom niet? Omdat ze het zorgvuldig willen doen. Mooi woord… zorgvuldig. Zit zorg in. Zorg is belangrijk bij Covid. Maar hadden ze die zorgvuldigheid van al die andere landen niet kunnen overnemen? En dan, wat is zorgvuldig? Hoe ingewikkeld is zorgvuldigheid? Het is allemaal zo lullig.”

“Nou, ze gaan het zorgpersoneel als eerste vaccineren, dat is toch niet lullig?”

“Maar wat een geouwehoer hebben we hier niet over moeten horen. Eerst de ouderen, dan de zorg, maar dan moesten de huisarts­en ook. Nu eens kon het niet, vanwege de verpakking van het vaccin, dan weer was er gezever over de houdbaarheid, of er waren te weinig vaccineurs. Dan kon het weer wel. Gezeur ontwikkelt desinteresse, gezeur genereert vermoeidheid, gezeur zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om afstand te houden, handen te wassen, me aan de regels te houden. Het zorgt ervoor dat ik feest wil.”

“Ja, erg hè, dat feest in Frankrijk met 2400 jongeren…”

“Nee, helemaal niet erg! Het is de consequentie van Covid. Als je niet leven mag, ga je alles doen om het gevoel te krijgen dat je wél leeft. Dan ga je naar verboden feesten, steek je vuurwerk af waar dat niet mag.”

“Het is gevaarlijk.”

“Precies. Een mens moet iedere dag bewijzen dat hij leeft, tot hij sterft. Een lockdown is voor de jeugd het van binnen verkennen van een doodskist. Het is lullig en het wordt erger.”

