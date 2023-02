Ja, de trainer in Pim Lammers’ verhaal is een pedofiel, net als dat je moordenaars, verkrachters en dieven als personage kan verzinnen

Ik word met de dag pessimistischer.

Ik zal het u maar gewoon eerlijk vertellen: ik geef het op.

Voor de mensen die zeggen: ‘Ja, maar dat je de vrijheid hebt, wil niet zeggen dat je die hoeft te gebruiken, je hebt ook zoiets als fatsoen.’ Of: ‘Ja, maar ik zeg toch ook niet eerlijk tegen iedereen dat ik diegene dik of lelijk of een klootzak vind? In een beschaafd land moet je ook dingen censureren, voor je houden, om de vrede te bewaren.’ Of: ‘Als satire mensen diep beledigt, is er niets grappigs aan, en ligt daar de grens van de vrijheid van meningsuiting.’ Of: ‘Je hoeft toch niet met een stok in een bijenkorf te roeren als je weet dat mensen een andere cultuur hebben? Het is gewoon pesten.’

Proficiat! Jullie hebben gewonnen.

Niet alleen omdat de documentaire Gevangen in een tekening van cartoonist Ruben Oppenheimer deze maand op tv kwam, waarin duidelijk wordt hoe onvrij je bent als je als politiek tekenaar denkt zomaar gebruik te kunnen maken van je recht om alles te kunnen tekenen en dat je daarna je bejaarde moeder moet vragen om haar naambordje bij haar deurbel weg te halen.

Maar ook omdat de afgelopen dagen schrijver Pim Lammers is overladen met doodsbedreigingen, tezamen met de schrijvers die het voor hem durfden op te nemen, vanwege een verhaal dat hij acht jaar geleden schreef over een relatie tussen een trainer en een tiener. Ja, de trainer in dit verhaal is dus een pedofiel, net als dat je ook moordenaars, verkrachters, misbruikers, drugsbaronnen en dieven als personage in een verhaal kan verzinnen.

Daarom noemen we het ook literatuur: het is verzonnen. Misschien moeten we dat voortaan op boekjes drukken, voor de mensen met het IQ van een platgereden spliterwt. Net als dat woke trigger warnings wil op boeken, moeten we voor domrechts een sticker plakken met de tekst: ‘Let op! Dit is verzonnen.’

Anders snappen ze daar gewoon niet dat literatuur en kunst bedoeld zijn om inzichtelijk te maken hoe iets gaat in het echte leven. De kunstenaar hoeft niet zelf alles uitgevoerd te hebben. Hij doet wat kunstenaars moeten doen: iets onder woorden brengen wat je anders niet bespreekbaar kunt maken.

Bij Salman Rushdie wisten we al wat de oorzaak van de haat is aan zijn adres: de orthodoxe islam heeft het nooit zo op met kritiek. Maar in het vredige, vrije Nederland anno 2023 is er blijkbaar ook reden voor een domrechtse fatwa. En wat dacht u van Kamerlid Wybren van Haga, van wie je denkt dat hij beter moet weten, en die Kamervragen stelt over de inhoud van literatuur?

Alle mensen met fakkels en hooivorken die te dom zijn om literatuur te snappen, weten zich nu gesteund door een Kamerlid. Ze zullen verder iedereen opjagen om een schrijver die zelf geen pedo is het leven zuur te maken, terwijl ze de hele dag op sociale media zullen roepen dat hún vrijheid in het geding is en dat de islam stom is omdat die niet van vrijheid van meningsuiting houdt.

En áls er dan iemand is die gebruikmaakt van die vrijheid en die literatuur schrijft, dan moet diezelfde vrijheid kapot.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl