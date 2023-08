Hij lag in zijn bed.

Hij had twee handen nodig om de doden te tellen.

Zeven vingers, zeven namen, zeven vrienden.

Hij keek naar de drie overgebleven vingers boven zijn hoofd. Het was of hij ze bestudeerde.

Het was of hij niet durfde te denken wat in hem opkwam. Hij staarde daarbij naar zijn wijsvinger en hij dacht: maar hoe erg is het?

Het!

Hij stond op en keek naar de foto van zijn ouders. Drie jaar geleden omgekomen bij een schlemielig auto-ongeluk.

Toen dacht hij ook: hoe erg is dit voor mij? Wat moet ik met dat verdriet.

Moest hij nog iets regelen voordat hij naar het front ging? Hij dacht aan de vriendinnen die hij had gehad en had de pest in dat het hem zo’n moeite kostte om verliefd te worden. Een vriendin, een kind, een moeder en een vader waren toch zaken die het leven de moeite waard maakten.

Ze hadden er vaak over gepraat, hij en zijn vrienden. Ze wilden allemaal een lekker wijf, van wie je kon houden. Ivan – hij stierf als eerste – had het over een vriendin die hij wilde koesteren. “Koesteren? wat bedoel je daar nu mee?” hadden ze gevraagd. “Koesteren, voorzichtig mee zijn, zorgvuldig bewaren alsof het iets kostbaars is,” had hij geantwoord. “Met je hand in d’r broek, daar wil jij haar koesteren,” had Sacha gezegd – hij was op dezelfde dag gestorven als Ivan – en ze moesten allemaal lachen.

Uit de koelkast haalde hij de melk en dronk een paar slokken. Hij had zin om te vechten. De vrienden wreken. Als hij die focking Russen voor z’n loop kreeg, schoot hij ze totaal aan flarden.

Opeens keek hij weer naar zijn drie vingers.

Door de dood van anderen verdwijnt je eigen doodsangst, dacht hij. En hij ging het nog eens bij zichzelf na. “Ik ben echt niet bang. Ik ben verdomme echt niet bang!” En daarna: “Ik ben wel focking verdrietig. Ik heb verdomme medelijden met mezelf!”

Hij ging weer in bed liggen. Pakte z’n telefoon en schreef naar Maryia een appje: ‘Ik wilde je nog even gedag zeggen. Ik denk aan je broer en ik denk aan jou. Ik zal voor jullie beiden vechten. Kus.’

Hij wachtte en hoorde even later het bliepje van het antwoord.

‘Ik heb maar één wens: kom terug. Daar bid ik voor.’

Hij keek naar zijn drie vingers. En werd eindelijk bang.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.