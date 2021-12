Itzhak Meiri kon ‘goedemorgen’ zo uitspreken dat de rillingen je over de rug liepen

Sommige verdachten vergeet ik nooit. Dat geldt zeker voor de Israëlische Amsterdammer Itzhak Meiri, vorige week geliquideerd in Amstelveen. Een blok beton. Niet lang, maar vierkant, met een charismatische kop die twee gezichten kon trekken.

Jaren nadat ik had aangezeten bij zijn wonderlijke proces, waarover zo meer, trof ik hem toevallig in de rechtbank, waar hij ontspannen een akkefietje kwam afhandelen. Aan de koffie was hij niet zonder humor.

In zijn eerdere strafzaak stond de Itzhak Meiri centraal die in het criminele milieu en onder vastgoedhandelaren werd gevreesd. Vier zakenmannen zou hij ijskoud miljoenen hebben afgeperst. In de klatergoudhoreca van Amsterdam-Zuid ‘wist’ iedereen dat het er meer waren.

Hij kon ‘goedemorgen’ zó uitspreken dat de rillingen je over de rug liepen. Als zo iemand brult dat hij ‘je broek van je reet doet en je gaat verkrachten’ of ‘armen en benen zal gaan afhakken of breken of zoiets’, heeft dat een lading. Geruchten over een verleden in de Mossad deden hun werk. Zoals ook het met kracht in een tafel geplante mes, die ingeslagen ruit van een club… U heeft een beeld.

De eerste keer dat ik hem trof, eind 2006, staken zijn blote voeten in leren teenslippers, piepten zijn indrukwekkende kuiten uit een driekwartbroek en spande een bruine polo om zijn torso. Wat hij non-verbaal uitstraalde, bromde hij de rechtbank ook toe. Hij was tegen zijn zin uit zijn cel aangevoerd. “Ik ga niks zeggen. Ik denk dat u partijdig bent.”

Het was al best vreemd dat ik de enige journalist was in deze grote afpersingszaak, die toch als prelude gold voor de afpersingszaak van Willem Holleeder waarvoor journalisten en bezoekers een paar maanden nadien letterlijk in de rij zouden staan. (Holleeder speelde in Meiri’s zaak overigens een bijrol).

Het werd nog vreemder toen Meiri en zijn advocaten demonstratief wegbeenden, en ik alleen overbleef in het (niet meer zo) megaproces.

Niet eerder lepelde een rechtbank de belangrijkste onderdelen van het dossier vooral voor mij op, en sprak de officier van justitie op de derde zittingsdag zijn requisitoir uit op een tempo dat ik kon bijbenen – en anders wachtte hij even.

Rechtbank en hof gaven Meiri de volle laag. Na zijn celstraf van uiteindelijk 6,5 jaar dook hij weer op in het criminele milieu en tussen zakelijke charlatans. Al jaren gonsde rond dat rivalen hem wilden laten vermoorden. Vorige week was het zo ver, op straat in Amstelveen, nog geen week nadat hij 56 was geworden.

Het zal niet zijn geweest om Sea of Love Cosmetics, de nering die hij op papier bestierde, in parfums en make-up.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.