Is Roman Abramovitsj een toverbal, kameleon of opportunist?

De meest mysterieuze man in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vind ik Roman Abramovitsj.

Wat is hij?

Een windvaan? Een toverbal? Een kameleon? Of een opportunist?

Op het oog mag ik hem wel: guitig gezicht, voormalig eigenaar van Chelsea, een begrijpelijke decadente levensstijl, dus: anticommunistisch, westers georiënteerd, heen en weer peddelend tussen Moskou, Tel Aviv en Londen. Geschat vermogen: 27,5 miljard.

Maar altijd wringt er iets. Lees daarvoor zijn Wikipediapagina. Tussen hem en Poetin is er iets ‘raars’ waar ik niet de vinger op kan leggen. Is hij een oprechte vriend? Kiest hij constant eieren voor zijn gigantische kapitaal? Het lachende gezicht dat zwijgt.

Je hebt altijd dit soort tussenfiguren gehad.

In nazi-Duitsland had je Ernst Hanfstaengl (1887-1975).

Financier van Hitler, deed mee aan de Bierkellerputsch in 1923, studeerde aan Harvard, was vaak in Amerika, zijn vrouw voorkwam dat Hitler zelfmoord pleegde. Hitler werd peetoom van zijn zoon. Hanfstaengl zorgde voor geld voor de uitgave van Mein Kampf, maar vluchtte in 1937 naar Engeland en daarna naar Amerika waar hij adviseur werd van Roosevelt over hoe de oorlog met Duitsland te beëindigen. Is niet een-op-een vergelijkbaar met Abramovitsj, maar schijnt ook iets dubbelzinnigs te hebben gehad. Je hebt ze waarschijnlijk nodig, dit soort oliemannetjes in de betekenis van opportunistische lobbyisten met een emotionele band met de hoogste leider.

Toen ik onlangs las dat Abramovitsj vergiftigd was (bron: Bellingcat) zag ik dat als een gamechanger. Maar nu hoor ik daar niets meer over. Wat was er aan de hand? Dat denk ik voortdurend bij hem. Wat doet hij daar bij die onderhandelingen? Namens wie zit hij daar? Hij schijnt geen Rus meer te zijn, maar heeft een Israëlisch paspoort en woont in Tel Aviv.

Het is mysterieus.

Ik lees nu in De Telegraaf dat hij vanwege de sancties niet meer bij zijn geld kan. Hij wil geld lenen van zijn vrienden in Hollywood. Die zijn daar niet happig op, wat nogal begrijpelijk is. Chelsea schijnt hij al verkocht te hebben. Als hij zijn boot moet verkopen, kan hij daar een half miljard voor beuren. Daar moet je toch van kunnen leven?

Hij zit dus bij die onderhandelingen, weet wat er in Oekraïne gebeurt, ziet de massaslachtingen, kent de standpunten, kent ook Poetin, heeft dezelfde Joodse achtergrond als Zelenski. Hij moet van de hoed en de rand weten.

Wat wil hij precies?

