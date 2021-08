Schandelijk natuurlijk dat we nog geen missionair kabinet hebben. De verkiezingen waren vijf maanden geleden. Foei, Mark Rutte, Mariëtte Hamer en Sigrid Kaag!

Maar is het wel zo erg?

Daar begin ik steeds meer aan te twijfelen.

“Het nieuwe kabinet moet snel strenge klimaatmaatregelen nemen!”

Tja… zou fijn zijn. Maar je kan toch ook, wanneer het te lang duurt, als partij een maatregel voorstellen en daar dan over stemmen? Een demissionaire minister moet toch gewoon doen wat de Kamer wil? Die zogenaamde ‘controversiële kwesties’ zijn een formule om even lui te zijn. Als de Kamer stelt: ‘Nee, dit vinden wij niet controversieel,’ heeft het demissionaire kabinet te doen wat het wordt opgedragen.

Nogmaals: is het werkelijk zo erg dat we geen kabinet hebben?

Ik hoor wel eens: “Ja, dat is erg, want dan gaat het bedrijfsleven moreel onverantwoordelijk zaken doen.”

Dat hoort natuurlijk niet. Maar elke dag lees ik over onverantwoordelijke bedrijven als Apple, Facebook, Amazon, noem maar op, die gewoon met alles doorgaan zonder dat ik iets heb gemerkt van een missionair of demissionair kabinet. Als het gaat om macht over grote ondernemingen, denk ik dat de invloed van een kabinet gering is.

Misschien is dat wel de reden waarom men in de politiek wekenlang met vakantie kan gaan en waarom formaties maanden en soms jaren kunnen duren: de macht en de invloed die ze heeft is in wezen gering.

Een kabinet brengt overigens niet vaak grootse werken tot stand, doordat het – zie de corona-affaire – meestal drukker in de weer is om de oude stoommachine draaiende te houden dan om een nieuwe machine te installeren.

Weet u trouwens nog hoe lang het kabinet destijds aan het praten was over het wel of niet deelnemen aan vredesmissies? Ten slotte deden we wat ons door het buitenland was opgedragen.

En dat is ook een constante: “We moeten hierin Europa volgen.” Of het nu klimaatmaatregelen zijn of maatregelen tegen vluchtelingen.

Anders gezegd: de politiek heeft steeds minder te doen en moet alleen de EU goed aan haar staart vasthouden. Nederland als olifantenjong. Dus ja, dan hoef je ook niet in twee weken klaar te zijn met je formatie.

En als Rutte en Kaag dan een mooi plan hebben geschreven en de juiste partijen erbij hebben gevonden, dan kan het na een maand weer in de prullenbak, want is de wereld veranderd.

