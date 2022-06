Is het niet toch tijd voor een atoomdreigementje?

Volodimir Zelenski moet kiezen: doorgaan en nog honderdduizenden manschappen opofferen of z’n verlies nemen. Het ziet ernaar uit dat Rusland de Donbas bijna in handen heeft. De sterkste wint nu eenmaal. Een beschaving gaat ten onder. Niet de eerste beschaving trouwens. Onder de grond liggen niet alleen mensen. Archeologie wijst vaak op het slechte karakter van de mens.

Als Rusland wint, is dat ook niet onze schuld? We stelden geen no-flyzone in, we gaven niet de langeafstandswapens waar Zelenski om vroeg en we stelden sancties in waardoor Rusland rijker en dus oorlogszuchtiger werd in plaats van vredelievender. We namen al deze maatregelen om – zo wordt gezegd – een wereldoorlog te voorkomen.

Tja, je wilt geen wereldoorlog. Nu niet, nooit niet.

Een wereldoorlog… Meer dan de halve wereld is tegen ons, dus die oorlog zouden ook wij verliezen. Onze normen en waarden zijn voor miljarden mensen te bedreigend. (En trouwens, ook voor een steeds groter deel van de mensen in eigen land.)

Maar was het volgens die oude leus niet beter staand te sterven dan knielend te leven? Moeten we dan toch niet eens het risico van een atoomdreigementje nemen? Wat verliezen we?

Na hoeveel doden denk je dat je toch niets meer te verliezen hebt? Wat is het verschil tussen een stad die weggevaagd is met oude bommen en eentje die is weggevaagd met atoombommen? Wij weg, dan zij ook weg. Laten we hopen dat er een hemel is, dan hebben we tenminste nog wat. Helaas is het vrijwel zeker dat die hemel er niet is.

Nu kunnen we Vladimir Poetin misschien nog met een nucleair wapen naar de onderhandelingstafel dwingen, straks niet meer. Maar zou hij zich wel met zo’n dreigement laten dwingen? Denkt hij niet: ach, een overwinning mag best nog een paar miljoen mensenlevens kosten…

Wat zou Winston Churchill hebben gedaan? De oude dronkenlap zou de atoombommen allang uit het vet hebben gehaald. En John F. Kennedy? Die wist ook hoe je moest dreigen. En Lyndon Johnson, Kennedys opvolger? Was die redelijk? Ik noemde hem destijds molenaar in plaats van moordenaar, om geen straf te krijgen.

Onder het mom van ‘verstandig handelen’ doen we nu expres weinig en moeten we toezien hoe ook wij te lijden krijgen.

Zijn wij niet te broos voor een wereldoorlog? De vorige duurde voor ons vijf dagen. Een nieuwe vermoedelijk drie minuten.

“Poetin mag niet vernederd worden,” zei Macron.

Ben ik wreed als ik hem wel wil vernederen?

We kijken met een verrekijker naar een oorlog die steeds dichterbij komt.

Knielen we of blijven we staan?

