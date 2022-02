Is het leven wel echt eindig? Wat een vraag voor tijdens het ontbijt

De directeur is een ober geworden.

Hij serveert koffie, en zet even later een peper-en-zoutstelletje op tafel.

“Voor bij het ei,” zegt hij.

Het is acht uur in de ochtend. In de grote zaal van museum Tot Zover staat een mooi gedekte ontbijttafel met twee stoelen. Aan de andere kant van de dis zit kunstenares Sarah Grothus. Op initiatief van museumdirecteur Guus Sluiter geeft Grothus op deze wijze een toelichting op haar tentoonstelling Schemering.

In een hoek van de zaal een slordig opgemaakte slaapplaats. Grothus heeft de nacht doorgebracht tussen haar grote, intuïtief geschilderde doeken in het uitvaartmuseum, te vinden op de begraafplaats De Nieuwe Ooster.

Macaber? Het is weer eens iets anders, ontbijten in een museum. En we drinken de koffie niet uit schedels.

Een nacht op de begraafplaats. Bijna een garantie voor horror. Heeft ze vannacht nog bezoek gehad van dolende geesten?

Grothus lacht. En ontkent.

Zijn de personages op haar doeken tot leven gewekt om te gaan spoken? Kent ze de film Night at the Museum, met Ben Stiller en Robin Williams? Waarin ’s nachts de opgezette dieren tot leven komen? Weer een lach, weer het schudden met het hoofd. Ze kent de film, maar haar doeken hebben hun personages stevig in de verf gevangengehouden.

De ober brengt rietjes voor de smoothie.

De broodjes kraken.

We eten voor een groot, kleurig werk – ze heeft bewust de clichékleuren grijs en zwart kort gehouden – dat voor de ramen is gespannen. Die personages. Fantasiewezens en mensachtige figuren. Verbeelden ze een scène tussen leven en dood?

Grothus wil liever niet te veel zeggen over betekenis en bedoeling. Dat is aan de bezoeker, die moet zich van alles af gaan vragen. Al laat ze wel de woorden tussenruimte, transformatie en overgang vallen, de kernwoorden van Schemering, dat natuurlijk zelf ook al zo’n woord is.

En als we, de kaken vermalen een stuk waldkornbrood met serranoham, op een ander, prachtig groot doek een man met doodshoofd zien die een pasgeboren baby in zijn handen houdt, denken we aan de cirkel van leven en dood, en komt ook de vraag bovendrijven of het leven wel echt eindig is.

Wat een vraag voor de vroege ochtend (gelukkig niet op een nuchtere maag).

Maar wel iets wat Grothus op deze verbindingsplek tussen twee werelden met deze doeken wil oproepen. En iets waar we eigenlijk toch nooit goed over hadden nagedacht.

Kunst die in je hoofd gaat zitten.

Waar een ontbijt al niet goed voor is.

De ober komt een laatste kop koffie brengen. Daarna transformeert hij weer tot directeur Guus Sluiter. Die – voor we met deze betoverende beelden voor ogen en de tong tussen de tanden museum en begraafplaats verlaten – zegt dat deze fraaie tentoonstelling tot en met 27 maart is te zien.

Waar wacht u nog op?

