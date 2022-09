Is het flauw om een nummer van Ali B uit 2004 op te rakelen?

Op roddelkanalen werd onlangs naar buiten gebracht dat ‘de knuffelmarokkaan’ Ali B de studio weer was ingedoken voor zijn comeback. De meningen hierover waren uiteraard verdeeld, want hadden wij het hem al vergeven dat hij door twee meisjes wordt aangeklaagd voor verkrachting en door een ander voor aanranding? Hoe lang moest hij gecanceld blijven? Een vraagstuk waar ik me deze week graag over buig.

Het is fascinerend om te kijken naar hoe de communis opinio werkt en andere maatstaven hanteert in vergelijkbare gevallen. Zo leek rapper Lil Kleine nadat hij zijn ex-vriendin mishandeld had ontegenzeggelijk gecanceld, maar werd eerder deze week aangekondigd dat hij vandaag op een festival optreedt – tot woede van veel van de festivalbezoekers. Uiteindelijk ging het optreden toch niet door.

Toen bekend werd dat de Amsterdamse rapper Joey AK een vrouw had ontvoerd, kokend water over haar heen had gegoten en met een vuurwapen op haar hoofd had geslagen tot ze bloedde, zagen we niet diezelfde massale verontwaardiging. Integendeel, hij is als held onthaald door zijn achterban. Hetzelfde geldt voor rapper Kempi, die zijn ex mishandelde en een 17-jarig meisje tot prostitutie dwong. Hun nummers worden bovendien nog gewoon gedraaid op sommige radiozenders – in tegenstelling tot Marco Borsato en Ali B.

Ook in de VS speelt iets soortgelijks: zanger R. Kelly wordt niet meer gedraaid vanwege zijn veroordeling voor kindermisbruik en gedwongen prostitutie, maar Michael Jacksons nalatenschap heeft nog geen enkele deuk opgelopen, terwijl er een documentaire over hem verscheen waarin slachtoffers vertellen jarenlang te zijn misbruikt door hem. Komt het omdat we die mooie muziek niet willen missen?

Het is ook vrij merkwaardig dat verwerpelijke teksten van Ali B nooit voor commotie hebben gezorgd, terwijl andere rappers wel voor de rechter moeten verschijnen vanwege opruiende uitspraken. Zo werden rappers Jorra en Biggs Kaki veroordeeld tot een taakstraf vanwege hun rapteksten (in hoger beroep werden ze vrijgesproken). Ook rapper Ismo moest zijn videoclip Eenmans van internet afhalen vanwege de zinnen ‘Ik haat die fucking Joden nog meer dan de nazi’s’ en ‘Flikkers geef ik geen hand’.

Ali B heeft teksten in zijn nummers waar ik persoonlijk meer van schrik dan van zijn vermeende daden achter de schermen bij The Voice. Zo heeft hij een nummer genaamd Shotgun waarin hij zingt: ‘Wanneer ik op je schiet, dan zeg ik ‘Neem het me niet kwalijk’(…) Zodra ik kill, ja, dan ben ik echt een vakman. Ik hoef geen microfoon, geef mij een shotgun (…) Als huurmoordenaar kill ik mensen voor een doezoe (duizend). Hou niet van kinderen, plaats een bom onder Prénatal (…) M’n vader gaf me ’n pipa (pistool) en een mes in plaats van speelgoed.’ Ik bespeur weinig knuffelgehalte.

Is het flauw om een nummer van hem uit 2004 op te rakelen? Misschien. Maar dat zeiden we ook niet over het kaarsincident van Johan Derksen een tijdje terug. Ook al was het 50 jaar geleden gebeurd, we vonden het niet kunnen, iedereen had het erover en het OM startte een onderzoek. Is het zijn artistieke vrijheid? Muah, vind ik moeilijk te zeggen. Mag je ineens alles wél zeggen en kwetsbare jongeren beïnvloeden als je er een beat onder zet? Juist niet, lijkt mij.

Kennelijk baseren wij hoe erg wij iets vinden op hoeveel pijn het onszelf doet om diegene te veroordelen.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

