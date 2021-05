Is Brobbey’s transfer zijn eigen keuze geweest of die van anderen?

Mijn column van vorige week (‘Makelaars duurder dan ­Haller’) is niet ongemerkt gebleven. Vooral vanuit het top­voetbal is heftig gereageerd en blijkt hoeveel onderhuidse irritaties er bestaan over het jaarlijks wegsluizen van tientallen miljoenen euro’s richting privérekeningen van spelersmakelaars.

Door leden van een voormalige KNVB-werkgroep, die de opdracht had om de geldstroom richting intermediairs te kanaliseren, werd ik erop gewezen dat rond 2010 de boel spaak liep vanwege de wet Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Uiteindelijk haalde een nieuw wets­voorstel het niet omdat de spelers de btw over de bemiddelingskosten niet zouden kunnen aftrekken en de clubs wel. Dat leverde weer zo veel discussie met zaakwaarnemers op, dat de moedeloos geworden werkgroep besloot het voor gezien te houden.

Intussen scoorde de transfermarkt in 2019 wereldwijd een omzet van 6,3 miljard euro. Vaststaat dat daarvan tenminste 630 miljoen aan makelaars is betaald, waarbij niet wordt uitgesloten dat binnen het grijze circuit nog eens 600 miljoen is uitgegeven. Die verhoudingen komen overeen met de Nederlandse cijfers: 406 miljoen aan aan- en verkopen en door intermediairs werd 51,6 miljoen in rekening gebracht. Daarvan betaalde Ajax 33,8 miljoen euro.

Waar zo veel geld mee is gemoeid, ontstaan schaduwkanten. Dit kwam recentelijk nog aan het licht bij het conflict tussen international Stefan de Vrij en zijn voormalige adviseurs van makelaarskantoor SEG. In 2018 ontving SEG van De Vrijs huidige club Inter Milaan 7,5 miljoen euro voor bemiddeling bij de overgang van de toen transfervrije speler van Lazio Roma. De Vrij stelt dat hij daar niets vanaf wist en voelt zich bedrogen.

Inmiddels zoemt rond dat ook bij de overgang van de transfervrije Brian Brobbey naar RB Leipzig sprake zou zijn van afspraken tussen zijn nieuwe club en zijn management. Zolang de speler daar weet van heeft, is er in principe weinig aan de hand. Maar gevoelsmatig klopt er iets niet. In de hand gewerkt door de twijfel die Brobbey voortdurend uitstraalt en ook intern uit over zijn vertrek bij Ajax. Zo rijst steeds nadrukkelijker de vraag of deze transfer de keuze van de speler is geweest of van anderen.

Verder is bekend dat clubs met makelaars deals sluiten om spelers voor een minimumbedrag te halen en voor de hoofdprijs te verkopen. Iemand als Ajaxdirecteur Marc Overmars heeft daar zelfs een aardige reputatie mee opgebouwd. Alleen hoeft dat niet altijd in het voordeel van de speler te zijn, want meer dan eens blijkt een zaakwaarnemer als belangenbehartiger van zowel club als voetballer te fungeren. Zoals het conflict tussen De Vrij en SEG heeft duidelijk gemaakt.

Het bevestigt de uit de hand gelopen machts­positie van de makelaar, die vanuit een veredelde bijrol ervoor zorgt dat jaarlijks tussen de 600 miljoen en 1,2 miljard buiten de bedrijfstak topvoetbal belandt. Een branche zonder adequate regelgeving, waardoor zelfs de hoofdrolspelers verworden tot pionnen op het schaakbord.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

