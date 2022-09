Vreemd.

Baudet suggereerde door zijn slechte woordkeus dat Kaag een marxistische spion is, terwijl hijzelf denkt, spreekt, voelt en wil handelen als Poetin, de voormalig KGB’er.

Hij vindt Poetin een ‘viriele’ peer.

Cabaret en waanzin liggen soms dicht bij elkaar, zoals appelen en peren bij de groenteman.

Psychiaters stelden eens vast dat bij belangrijke politici psychische stoornissen manifest zijn. Ze zijn narcist, autist, schizofreen, masochist, weet ik veel. Nu hou ik er niet van om op mensen onmiddellijk een psychische kwaal te plakken, maar wanneer het gevaarlijk wordt voor de samenleving mag je een uitzondering maken.

Is Baudet een gevaar?

Nee, hij is ook geen belangrijk politicus meer.

Hij gelooft ondertussen in tamelijk kinderachtige complotten. Complotdenkers houden een roman voor waar, en noemen een wetenschappelijk artikel een bedenksel. En verzinnen dus uiteindelijk hun eigen wetenschap waarin de cijfers altijd kloppen. Ze leven in een sprookjeswereld waarin alles slecht afloopt.

Poetin is bijvoorbeeld een kabouterreus die het heerlijk vindt om rond te stampen in een door hemzelf aangestoken brandend sprookjesbos, waar Hans en Grietje geboeid in een massagraf zijn gegooid en Roodkapje en Sneeuwwitje verkracht in een oude schuur zijn achtergelaten.

Moet je zo’n sprookjesverteller serieus nemen?

Zo’n sprookjesverteller wel.

Poetins atoombommen zijn geen toverballen, maar hij zou ze wel zo kunnen behandelen.

Rutte zei gisteren dat hij nog gelooft in enig verstand bij Poetin. “Zijn uitspraken over nucleaire wapens laten me Siberisch,” zei hij. Dat is niet verstandig. Je hoort tegenwoordig het woord ‘optie’ nogal eens. Welke ‘opties’ heeft Poetin nog? Hij zuigt de jonge mensen uit zijn volk, hij schiet al zijn wapens leeg, en gooit iedereen die hem tegenspreekt uit het raam. En als hij dan nog verliest? Dan heeft hij nog één optie: het atoomwapen. Ziehier het dilemma: Poetin dreigt te verliezen en kan dan met atoomwapens knikkeren, of hij wint en dan bestaat Oekraïne niet meer.

Het grappige is dat Baudet Poetin ‘viriel’ noemt, maar dat hij dat zelf absoluut niet is. Het is net of Thierry, omdat hij het watertrappen niet machtig is, zich met een paranoïde vocabulaire zijn hoofd boven water probeert te houden.

Kaag en Rutte verlieten uit protest de kamer. Een onnodige vlucht. Rutte zei dat door Baudets uitspraken de veiligheid van zijn kabinetsleden in gevaar werd gebracht. Ik denk dat de leden van het kabinet eerder gevaar lopen door hun daden dan door hun woorden.

Misschien is dat tegenwoordig een sprookje.

