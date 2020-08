Ironisch, advocaten die advocaten moeten verdedigen

Hebben advocaten weleens iets aan hun cliënten doorgegeven terwijl ze dat niet mogen?

Nee, natuurlijk niet.

Als er één beroepsgroep is met een hoge moraal, dan zijn dat advocaten. Handelaren in noodzakelijk kwaad.

Of niet.

Ik bedoel, je ziet vrijwel nooit op de televisie een advocaat die een misdadiger verdedigt die schuldig is. Toch? Hij ziet altijd iemand die onschuldig is en springt dan voor hem of haar in de bres.

Ik kijk er altijd graag naar hoe zij met een ironisch oog naar de wet kijken, waarvan zij vooral de mazen kennen.

Nu een advocaat ervan wordt beschuldigd dat hij aan zo’n ‘onschuldige’ van hem iets heeft doorgegeven, merk je dat hij onmiddellijk wordt verdedigd door andere advocaten.

Advocaten die advocaten moeten verdedigen; ironischer kan bijna niet.

Ik dacht, toen ik het bericht las: natuurlijk laat zo’n advocaat weleens iets los als hij een gun op zijn kop krijgt, grote hoeveelheden geld toegeschoven krijgt, collega’s al zijn neergeschoten en als zijn vrouw en kinderen met de dood worden bedreigd. Een advocaat is ook maar een mens.

Maar nee, advocaten kleuren altijd binnen de lijntjes.

Zeker nu het gaat om het proces met de gevaarlijkste verdachten van Nederland.

De advocaten vinden nu de rechter niet integer. Ze ‘vertrouwen’ de rechter niet meer.

Een van de advocaten in het Marengo­proces verwijt de rechter zelfs vooroordelen te hebben, omdat de betreffende advocaat van Marokkaanse afkomst is. Hij ging de rechter wraken. En de advocaat liet ook nog weten dat hij het idee had dat het Openbaar Ministerie de advocaat ‘bewust probeert te beschadigen’.

Tja.

De advocatuur is de noodzakelijke Moeder Teresa in onze samenleving. De advocatuur helpt de zieken en misdeelden met een gecultiveerde vorm van bidden en smeken. Ze is ook de Jezus tegen betaling, want wil het lijden verlossen. Een heilige, kortom.

En elke avond moeten we naar ze luisteren. Ze hebben de talkshows zelfs overgenomen, want ook dat is de advocatuur: show. Entertainment van de onschuld.

Het zijn tegelijkertijd de nieuwe dominees; ze verklaren iedere keer weer waarom een moordenaar, een kinderverkrachter, een ordinaire dief eigenlijk geen straf verdient. Of een zo laag mogelijke.

Ze vinden dat onze rechtsstaat tegenwoordig nauwelijks meer bestaat, ze menen dat verdachten te weinig rechten hebben.

Ze voelen zich bedreigd.

Ze worden ook bedreigd.

Door degene die ze verdedigen.

Het wetboek is hun bijbel en pleepapier.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.