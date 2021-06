Intussen in een bagagehal van Schiphol

Een half uurtje nadat vlucht KL1018 uit Heathrow was geland op de luchthaven Schiphol, druppelden de eerste passagiers binnen in de bagagehal. Een oudere man die met een regenjas over zijn arm stond te wachten op zijn koffer, werd aangesproken door twee beambten in een rood windjack van wie de jongste een clipboard in zijn hand hield.

“Dag mijnheer, namens het bestuur van Amsterdam heet ik u van harte welkom in onze prachtige en gastvrije stad. Mogen wij u vragen of u hier bent voor zaken of plezier?”

“Euh, voor mijn plezier. Ik ben hier voor mijn plezier.”

De man met het clipboard maakte een aantekening. “Uitstekend,” zei zijn collega. “Vindt u het goed dat wij daar nog enkele verdiepende vragen over stellen?”

De toerist haalde zijn schouders op. “Als het niet te lang duurt.”

De vragensteller glimlachte. “Het duurt niet lang. Wilt u de volgende zin afmaken? Il pleure dans mon coeur…”

De toerist reageerde meteen: “Comme il pleut sur la ville. Paul Verlaine. Springlevend, wat mij betreft.”

Op het clipboard werd een vinkje gezet. “Heel goed, mijnheer. Drinkt u wel eens een glas alcohol? Heeft u ervaring met het roken van marihuana?”

De man knikte. “Een glas wijn bij het eten. Soms twee. En mijn ex-vrouw is kunstenares. Dus er werd thuis wel eens wat gerookt, maar dat is al wel een hele tijd geleden.”

De vragensteller knikte geruststellend. “We zijn allemaal jong geweest, mijnheer. Mag ik vragen hoeveel geld u de komende dagen verwacht te besteden?”

“Ik heb een betaalpas bij me en twee creditcards voor het geval dat. Ik hoop nog wat te kunnen winkelen. Ik heb een paar nieuwe schoenen nodig.”

Dat werd tevreden genoteerd. “Ik leg u nu een dilemma voor. Waar kijkt u liever naar? Het schilderij Liggend Naakt van Isaac Israëls of een naakte vrouw die pingpongballen door een schaars verlicht theater schiet?”

Het bleef even stil. In het hoofd van de man vochten beide taferelen om voorrang. “Euh, ik heb een zwak voor de podiumkunst, maar doe in dit geval toch maar het schilderij.”

De oudere ambtenaar knikte begripvol. “Het is niet altijd gemakkelijk om kwaliteitstoerist te zijn. Maar ik ben blij met uw keuze. Wij weten genoeg. Hartelijk welkom in Amsterdam, mijnheer. Ik wens u een prettig verblijf.”

De man met het clipboard liep weg. Zijn collega bleef nog even hangen en frommelde de toerist een visitekaartje in de handen. “Mocht u de vrouw met de pingpongballen per se niet willen zien, dan raad ik u aan om niet naar dit adres te gaan. Het eerste drankje is gratis.”

De toerist begon te stralen. “O, maar dat is reuze vriendelijk van u. Ik zal daar zeker geen gebruik van maken en verheug me daar nu al op. Heerlijke stad, Amsterdam.”

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.