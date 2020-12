Ooit vroeg de dochter van een vriendin, een heel lief zevenjarig meisje, zich hardop af waarom we verliefd zeggen. Dichtbijliefd is beter, vond ze. Ver-liefd was ver weg. Sindsdien gebruik ik bij tijd en wijle dichtbij-liefd, het is toch vaak de nabijheid van iemand die je in vervoering brengt, die je je hart doet openen en je een rode loper doet uitrollen.

Intimiteit is nu wel een beetje ver te zoeken, dat hoef ik niemand te vertellen. En toch, sociale wezens die we zijn, proberen we andere manieren te vinden om iets van dat dichtbije te creëren. Door soms krampachtig onze ogen te laten stralen boven de mondkapjes, door zo hard te glimlachen dat de randjes van die lapjes omhoog krullen. Door de deur voor iemand op anderhalve meter open te houden, wat allesbehalve soepel gaat, ik heb het meegemaakt. Bedanken met luchtknuffels of zoals een dakloze man deed, mijn fiets een knuffel geven nadat ik hem wat kleingeld had gegeven. Het was een vertederend gezicht.

Zo heb ik de afgelopen maanden ook geprobeerd mijn online schrijfworkshops intiem te maken, maar hoe doe je dat vanuit veertien verschillende huiskamers en totaal afhankelijk van de snelheid van de wifi, het standpunt van de laptop, de kwaliteit van de microfoon? Zo heb ik van een deelnemer vooral de inhoud van zijn kast gezien, een ander herinner ik me vooral in de vorm van een nieuwsgierige kat.

Slecht verlicht en soms met anderhalve seconde vertraging luisterden we naar elkaars verhalen, trachtten we pixelachtige gezichten te lezen. Uit blikkerige stemmen probeerden we bepaalde intenties en intonaties in gedichten te bespeuren. We moesten wat meer zoeken maar het ging best.

Na twee digitale bijeenkomsten zag ik een bepaalde band ontstaan onder de deelnemers, hoewel we in de pauzes niet konden samenklonteren of na afloop samen naar het station konden lopen. Misschien leerden we elkaar wel sneller kennen omdat we wat beter naar elkaar luisterden. Immers de mogelijkheid om door elkaar te praten is er niet meer als iedereen zichzelf netjes mute volgens Zoometiquette. Maar vooral ook, denk ik, we ontmoetten elkaar in de intimiteit van onze eigen omgeving.

Zo zagen we het afgelopen jaar heel veel mensen die we normaal gesproken alleen maar zien vanuit opgepoetste, onpersoonlijke studio’s, gezeten tussen hun persoonlijke parafernalia. Presidenten vanuit eetkamers, talkshowhosts vanuit kelders, BN’ers in pyjama en virologen vanuit versleten fauteuils. Zelfs een Argentijns congreslid dat met zijn hoofd tussen de twee borsten van zijn partner zoomde werd ons, wij die niet eens deelnamen aan het gesprek, getoond.

Niet eerder werd ons de wereld zo intiem gepresenteerd. En misschien daarmee ook wel een verhoogde kans op, als je iets meer naar het scherm toeschuift, dichtbij-liefdheid want mensen zijn vaak op hun mooist in hun eigen omgeving. Ik hoop het.

