Interpol heeft niet eens Tanja Nijmeijers naam goed geschreven

Drie weken ben ik er nu. In Colombia. Op bezoek bij Tanja Nijmeijer. Daar schreef ik al eerder over, maar toch nog even dit.

Want ja, natuurlijk wist ik dat Tanja een red alert op haar naam heeft staan. Met andere woorden: ze staat samen met nog 7478 anderen op de Interpollijst van gezochte mensen. Dertien daarvan zijn, net als zij, ex-Farc-strijders.

Op een van mijn eerste dagen hier liet Tanja me het complete document met de beschuldigingen aan haar adres lezen en ik durf wel te stellen dat de opsomming niet mis was. Echter, slechts één detail van alle ‘redenen’ om haar op deze most wanted-lijst te plaatsen is waar: ze heeft vier uur lang vertaald in een onderhandeling tussen hoge Farc-commandanten en de VS over een uitruil (die uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden: de militairen zijn bevrijd) van drie Amerikaanse militairen en een grote groep gevangengenomen Farc-strijders.

Dat alle andere beschuldigingen onzin zijn, dat kan Tanja vrij simpel bewijzen. Het zijn namelijk beschuldigingen van misdaden (onder andere ontvoering en vuurgeweld) die plaats hebben gevonden op een moment dat zij nog gewoon lesgaf aan een instituut aan de andere kant van het land.

Dit is iets wat niet alleen vrij algemeen bekend is, ook de Amerikaanse militairen zélf hebben verklaard haar alleen die vier uur te hebben gezien.

Een vraag die nu onder andere bij mij opkomt is hoe strikt we de beschuldigingen moeten nemen aan de adressen van alle andere 7478 red alerts lezen? De knulligheid is zo enorm dat Tanja’s naam niet eens correct in het document staat.

Bovendien is er een vredestribunaal opgericht om alle gebeurtenissen en misdaden gepleegd tijdens de oorlog boven tafel te krijgen en dit tribunaal is tot nu toe niet geïnteresseerd in Tanja omdat haar rol zo minimaal was. Alleen op haar eigen verzoek is ze alsnog gehoord.

Ondertussen is de impact gigantisch. In Colombia is Tanja (semi-)beschermd door het gesloten vredesakkoord tussen de partijen. Maar zou ze naar een buurland of naar Nederland reizen dan wordt ze uitgeleverd aan de VS en zit ze voor de rest van haar leven in de cel.

Maar ze kan toch bewijzen dat ze onschuldig is? hoor ik u denken. Dat klopt, maar zo werkt het niet. Voormalig Farc-strijder Ricardo Palmera overkwam iets vergelijkbaars. Toen de beschuldigingen aan zijn adres vals bleken, is hij uiteindelijk in de VS gewoon veroordeeld voor zijn lidmaatschap van de Farc. Alsof je willekeurig een soldaat uit een oorlog pikt en díe dan maar zestig jaar opsluit. Daar is niets rechtvaardigs aan. Voor niemand.

Het wordt dan ook tijd dat Nederland op zijn minst haar eigen burger(s) gaat beschermen. Tegen desinformatie en tegen knulligheid. En de willekeur van wraaklust.

