Internationale studenten laten Amsterdam links liggen

In de traditie van lijstjes met de beste haring­karren en oliebollenkramen is er nu ook een ranglijst met de beste steden ter wereld voor internationale studenten. Een niet onbelangrijk lijstje. Net zoals verrassend veel mensen zich na publicatie van de oliebollentest naar ’s lands favoriete oliebollenbakker reizen, kiezen internationale studenten hun toekomstige locatie met deze lijst in de hand.

De ranglijst wordt uitgebracht door QS (Quacquarelli Symonds) dat zich al jaren toelegt op het vergelijken van universiteiten. Bij steden voor internationale studenten is vooral gekeken naar onderwijs en onderzoekskwaliteit van de universiteiten, aanbod van opleidingen voor internationale studenten, aantrekkelijkheid van de stad, studievoorzieningen en woongelegenheid.

Universiteiten vinden internationale studenten belangrijk. Een gevarieerde internationale studentenpopulatie komt de kwaliteit van studieprogramma’s ten goede en is stimulerend voor studenten. Daarnaast willen universiteiten graag internationale talenten aantrekken, want de succesvolste master­studenten zijn potentiële ­promovendi en daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het universitaire onderzoek. En, niet heel onbelangrijk: buitenlandse studenten betalen veel collegegeld, een substantiële inkomstenbron.

Een tikje naïef en geplaagd door optimistisch chauvinisme dacht ik dat Amsterdam hoog op het lijstje van beste steden voor internationale studenten zou staan.

Niets is minder waar. ­Amsterdam figureert ondanks twee prima universiteiten op een treurige 24ste plaats wereldwijd en laat steden als Brisbane, Wenen en Seoul voorgaan. Ook in de Europese top is Amsterdam nergens te bekennen.

De stad blijft mijlenver achter bij koplopers Londen, Zürich en Berlijn. In de lijst van 120 steden is behalve Amsterdam geen ­enkele andere Nederlandse stad te vinden. Geheel in lijn met de lage positie in de rangorde is het aantal buitenlandse studenten; aan de Amsterdamse universiteiten volgen ongeveer 25 keer zo weinig internationale studenten een opleiding als in ­Parijs.

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom internationale studenten Amsterdam links laten liggen. Zo is er relatief weinig aanbod van studies die geschikt zijn voor niet-­Nederlandse studenten. Daarnaast is betaalbare woonruimte voor studenten natuurlijk een issue en ook op andere punten is Amsterdam een relatief dure internationale studentenstad.

Tot overmaat van ramp vindt onderwijsminister van Engelshoven dat er juist te veel buitenlandse studenten zijn. Zij zouden te veel competitie vormen voor de Nederlandse studenten. Eigen volk eerst natuurlijk. En het gebruik van Nederlands ­onder de Nederlandse studenten zou ook te lijden hebben van al dat Engels op de universiteit.

Ach minister, gelooft u dat zelf nou echt? Om de buitenlanders vooral nog wat meer weg te treiteren, moeten ze nu verplicht Nederlands gaan leren als ze hier willen studeren. Hoe provinciaal kun je zijn?

Amsterdam is altijd een trekpleister geweest voor intelligente buitenlanders en heeft daar eeuwenlang voordeel bij gehad. Meer internationale studenten verwelkomen, zal zichzelf dubbel terugbetalen.

Reageren? m.levi@parool.nl