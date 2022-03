Intensiteit. Adrenaline. Fouten. Tijdrekken. Nepkramp. En ja, een toef Antonykolder

De klassieker van zondag maakte weer eens duidelijk dat je voetballiefhebbers (behalve op club) kunt indelen in twee stromingen die vroeger ook binnen de kerk bestonden: rekkelijken en preciezen. Preciezen zijn mensen die van mooi en sportief voetbal houden. Ze willen genieten van de schoonheid van de sport. Overtredingen, opstootjes en matennaaierij horen daar niet bij. Preciezen vinden dergelijk gedrag ‘schandalig’.

Rekkelijken houden beslist ook van mooi en sportief voetbal, maar kunnen er óók van genieten als eens in de zoveel tijd de bajonet erop gaat en het onvriendelijk wordt. Sterker, in essentie is het de reden waarom de rekkelijke voetbal tof vindt, maar korfbal en hockey niet: de opwinding, het ‘randje’, het sluimerende gevaar van vlam in de pan.

Ik ben een rekkelijke.

Als tiener keek ik graag naar de samenvattingen van de Argentijnse competitie op Eurosport, niet omdat daar zo geweldig werd gevoetbald (allesbehalve), maar omdat er altijd wel een wedstrijd tussen zat die gierend uit de hand liep. In onze lieve eredivisie koester ik de enkele keer dat het grimmig wordt, want nette wedstrijden zien we op jaarbasis al meer dan genoeg.

Ik vond de klassieker van zondag fantastisch. Intensiteit. Adrenaline. Fouten. Een goed maar ook tijdrekkend Feyenoord. Nepkramp. Een worstelend, uiteindelijk veerkrachtig Ajax. En ja, een toef Antonykolder, die gelukkig precies bleef wat hij wezen moest: kerosine voor het slotdebat, maar verder een vrij onbeduidende voetnoot bij een fantastische partij voetbal.

De gewetensvraag: vinden rekkelijken zo’n wedstrijd ‘met alles erop en eraan’ ook zo leuk als hun club hem verliest?

Nee, natuurlijk niet, maar het is nu eenmaal de tegenprestatie: wie zijn aartsrivaal in een sfeer van kokende animositeit wil verslaan, moet op de koop toe nemen dat je ook in zo’n sfeer kunt verliezen. Dat dat erbij hoort, daarover kunnen rekkelijken met uitzoomvermogen het, ongeacht clubvoorkeur, best eens zijn. Op niet-wedstrijddagen, welteverstaan.

