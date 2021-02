Ingrid van Engelshoven, mijn grote vraag is nu: WAAROM?

Zo’n tien jaar geleden werd ik voor het eerst lid van meerdere politieke partijen tegelijk. Met de tijd wisselde ik de samenstelling steeds, om zo overal een beetje rond te kunnen kijken. Het idee: om de wereld te veranderen, moet je de wereld begrijpen.

Ik wilde de politiek en haar spel begrijpen.

Dat is een aardige ambitie en ik kan u melden dat ik weliswaar behoorlijk wat kennis heb opgedaan en zelfs wat diepe krochten heb gezien, maar tegelijkertijd heb ik soms werkelijk geen idee van waar ik nú weer naar zit te kijken.

Een van de voor mij ondoorgrondelijke fenomenen is de inmiddels demissionaire minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven (D66). Zij stelt het goed voor te hebben met de kunstsector en ik heb een breinbreker voor u.

Tijdens de commissievergadering op 23 november dienden Jan Paternotte (D66) en Zohair El Yassini (VVD) een motie in ‘die de regering verzoekt met voorstellen te komen hoe het aanschaffen van kunst van individuele kunstenaars aantrekkelijker wordt’.

Die motie kwam niet uit de lucht vallen. Daar was vanuit het veld voor gelobbyd en de concrete voorstellen lagen allang op het bureau van de minister. Marktstimulatie kan kunstenaars helpen om tijdens de coronacrisis het hoofd boven water te houden. De kunstmarkt ligt namelijk grotendeels plat.

Nu is belangrijk te weten dat voorstellen om de kunsten verder te helpen doorgaans eerder door linkse dan rechtse partijen worden ingediend. Om steun te krijgen is het belangrijk om partijen uit de coalitie mee te hebben. In dit geval ging het om een partijgenoot van de minister (D66) en (uitzonderlijk!) coalitiepartner VVD. Je zou dan denken dat de minister geen reden heeft om niet haar uiterste best te doen.

Vorige week kwam haar reactie op de motie en die was: ‘We hebben de kunstkoopregeling (renteloos kunst kopen op afbetaling). Plus, de Nederlandse Galerie Associatie biedt sinds december 2020 de Kunst Cadeau Bon aan ter stimulatie van de aankoop van beeldende kunst. Verder worden dit voorjaar gesprekken gevoerd over alternatieve mogelijkheden.’

Ik begrijp, voor de leek klinkt dit als een prima antwoord. Maar ter duiding: de kunstkoopregeling bestaat al jaren en is net als die kunstcadeaubon een initiatief vanuit het veld, níet vanuit de politiek. Het zijn dus geen politieke steunmaatregelen. De minister heeft hier geen stem. En overleg in het voorjaar klinkt aardig, maar DING DONG DING DONG, dat is ná de verkiezingen. Daar gáát deze demissionaire minister niet over. Dit is afschuiven, dit is niet willen oplossen, dit is ja veinzen maar nee doen.

Maar mijn grote vraag is nu: WAAROM?

Wie het weet mag het zeggen. Mail Het Parool alsjeblieft.

Mijn brein kan dit niet aan.