Ingezonden brieven: ‘Agent met hoofddoek is het einde van de neutraliteit van de staat’

Toeslagenaffaire

Ingewikkeld, onthoud die term, want die gaan we veel horen. Het is het nieuwe ‘heel complex’ en ‘zorgvuldig’ en betekent: we doen het gewoon niet. Het wordt ‘ingewikkeld’ het door de overheid gestolen geld van de slachtoffers van het kindertoeslag schandaal dit jaar terug te betalen. Hebben we het nog niet eens over de compensatie voor de gruwelijke financiële ellende die vele slachtoffers daardoor is overkomen.

Nu de demissionair premier met genoegen de voortzetting van zijn vorige regering aankondigt met haar missie het parasiteren op publieke belangen te continueren, ‘door te pakken’, zoals zijn Leidse CDA-corpsvrindje Hoekstra het noemt, is het eerste wat men uitkraamt over het terugbetalen aan de slachtoffers van het toeslagenschandaal: we hebben nog veel meer tijd nodig om het uit te zoeken. Eerst was het ‘complex’ en toen was men ‘heel zorgvuldig’. Nu is het en doet men ‘ingewikkeld’.

Tip: haal de uitvoering van de vergoeding weg bij de Belastingdienst. Gewoon netjes betalen en dit belastingvrij kwalificeren. Wedden dat de SP en Omtzigt alle gruwelijke dossiers al paraat hebben, zodat hier per ommegaande aan kan worden voldaan? Als je het dienen van publieke belangen (te) ingewikkeld vindt of hebt gemaakt, moet je het vereenvoudigen, of wat anders gaan doen. Dat lijkt me geen ingewikkelde gevolgtrekking.

Jorine van Hooijdonk, Amsterdam

Hoekstra’s bubbel

De heer Hoekstra heeft zich met zijn kompanen bij McKinsey blijkbaar in een bizarre bubbel bevonden. In de kringen waarin ik verkeer, accountancy en belastingadvies, werd belastingontwijking altijd al als onacceptabel graaigedrag gezien.

Belasting betalen is in de eerste plaats een uiting van solidariteit aan je medeburgers en een bijdrage aan de maatschappij waarin je leeft. Door zijn gebrek aan ethiek heeft de heer Hoekstra zich wat mij betreft voorgoed gediskwalificeerd voor een publieke functie. Ik betaal geen belasting om in het salaris van mensen zoals hij te voorzien.

Diederik Lohman, Amsterdam

Agent met hoofddoek

Je zegt geen nee tegen een arts met hoofddoek, aldus Martin Sitalsing. Dat klopt, maar die arts vertegenwoordigt niet de overheid, en dat is het essentiële verschil. Er is in Nederland sprake van de scheiding van kerk en staat. Ik zou ook geen rechters met een hoofddoek accepteren – of met een kruis om de nek.

Als handhavers van het staatsgezag dragen rechters toga’s en agenten uniformen die hun individualiteit vervagen en neutraliteit benadrukken. Als zij zich zichtbaar bekennen tot een bepaald geloof, is dat het einde van de neutraliteit van de staat. In de rechtszaal of het parlement wordt tenslotte ook niet meer gebeden. In het geval ‘hoofddoek’ is sprake van islamisering; met bepaalde ontwikkelingen moet je niet willen ‘meeveren’.

Henkjan van Vliet, Amsterdam

Honden en katten

Over ‘honden en katten’: een brief als een schot in de roos. Bij mij zijn heel veel katten in de buurt en ik vraag me steeds af: waarom hebben die mensen geen kattenbak en moeten de katten dus ’s nachts naar buiten? Bij mij kunnen ze makkelijk de tuin in. Dat betekent: in de tuin werken? Eerst kijken waar je intrapt en opruimen. Nu bezit ik een apparaat met geluid dat ze afschrikt en dat helpt, maar ik heb dat wel zelf moeten betalen.

Emmy van Elsas, Sint Pancras

Formatiegesprekken

Het spanlaken om de oude coalitie wordt losgelaten. Wopke heeft gebiecht, Mark zat op het zondenbankje en Sigrid wierp zich bijna in haar mes. Ze vergeven zichzelf. Nu kruipen ze weer met elkaar om tafel. Met ‘nieuwe’ politieke beloften en een dansbaar akkoord huppelen de ‘oude’ poppetjes weer het toneel op. Wollige woorden bedekken hun beschadigde blazoen en als ze lang genoeg praten, verlang ik hevig naar hun zwijgen. Met ongeloof en ver­bazing kijk ik naar de mistbank die ­verkocht wordt. Hoelang nog?

Zolang de media de poppetjes ­bedienen en de poppetjes hetzelfde zijn, is er niets ‘nieuws’ te melden. Op oude voet wordt verder gestapt. Hoewel het ‘volk’ hun schoenen koopt, blijven ze ernaast lopen. Met opgeheven kin kijken ze omhoog, ­gemaakt nederig en doof doende. Mijn broek zakt ervan af.

Paul van den Aardweg, Lisse

Voltooidlevenpil

Mijn beide ouders hebben euthanasie laten plegen, uit vrije wil. Als ik nu sommige mensen behandeld zie worden, vind ik dat mens­onwaardig, daar wordt niet naar ­gekeken. Ik heb zelf 48 jaar in de ­gezondheidszorg gewerkt. Ikzelf, zonder kinderen en zonder familie, zou graag zo’n pil op ‘de schoorsteenmantel’ hebben liggen.

Vera Vonk, Alkmaar

Thermo-ondergoed

Is het een idee om de minima ­thermo-ondergoed cadeau te doen? Sinds een aantal winters draag ik dat binnenshuis en hou ik deuren dicht van ruimtes waar ik niet ben. Sindsdien is mijn gasverbruik gehalveerd. Mijn beste investering sinds tijden. Minder CO2 en minder armoede!

Edgard Gommeren, Amsterdam

Ziggo radio

Dinsdag 5 oktober 09.30 uur. Ik zet de (analoge) radio aan: stilte, alleen een verwijzing naar een web­site. Van het ene op het andere moment heeft Ziggo mij, en met mij honderdduizenden, beroofd van een radiosignaal dat decennialang goed heeft gefunctioneerd. Zonder enige aantoonbare noodzaak.

En dacht u dat dit monopoliebedrijf het fatsoen heeft gehad de luisteraar hier schriftelijk van op de hoogte te brengen? Of dat het abonnementsgeld wordt verlaagd? Neen, natuurlijk niet. Inspraak in dit hele proces was uiteraard niet mogelijk. Klagen via de mail kan ook niet, want zoals veel andere bedrijven is Ziggo zo niet meer te bereiken.

Ik ben voorlopig maar overgeschakeld op FM,maar voor klassieke muziek is dat stereosignaal vaak slecht. En ik mis BBC Radio 3. Het is te absurd voor woorden dat ik nu via de tv radio moet gaan beluisteren. Wie beschermt de consument tegen deze praktijken?

J.H. Haan, Amsterdam

File

In de talkshows was het regelmatig onderwerp van gesprek sinds corona en ‘het nieuwe normaal’: thuiswerken, met als gevolg veel minder files na corona. De tafelgasten, zogenaamde deskundigen, ‘onderzoekers’, politici, milieuorganisaties en influencers wisten het zeker; Nederlanders blijven thuiswerken.

Allemaal geklets zonder degelijk onderzoek, de opinie van de hardwerkende Nederlanders en onder­nemers werd niet gevraagd. Maar nu is het duidelijk; we werken niet meer thuis en staan in de file. Het is weer zoals vroeger. En niemand evalueert het ongefundeerde, vaak gesubsi­dieerde, geklets van de talkshows. Zonde van ons belastinggeld.

Brian Martens, Amsterdam