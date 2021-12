Informeren, organiseren, mobiliseren en handelen; dat is precies wat we in 2022 zullen blijven doen

Wat gaf me hoop en kracht in 2021 en wat neem ik mee als energie in 2022: Red Amsterdam Noord. Een collectief waarin achttien uiteenlopende bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord zich hebben verenigd, waaronder Verdedig Noord. Voorjaar 2021 besloten Noordstrijders Eva Bollen en Maarten de Boer, die Red Amsterdam Noord leiden, om een manifest te schrijven waarin een time-out werd geëist van de gemeente op alle nieuwbouwplannen in Noord.

Dit manifest is door bijna alle actieve bewonersorganisaties in Noord ondertekend en de bijbehorende petitie is ruim 1500 keer getekend. Mei 2021 vond er een hoorzitting plaats waar de gemeenteraad tekst en uitleg mocht geven over de stand van zaken in Noord. Conclusie: Amsterdam-Noord en haar bewoners zijn decennia structureel en beleidsmatig verwaarloosd.

Na de hoorzitting brachten we dan ook ons eigen participatieprotocol uit, te vinden op www.redamsterdamnoord.nl

Dit protocol dient als handleiding voor alle bewoners, ook buiten Noord en zelfs buiten Amsterdam, als checklist om te weten wat er wordt bedoeld als je weer eens een uitnodiging krijgt van de gemeente om te ‘participeren’. Oftewel: is het een uitnodiging om mee te praten of om mee te beslissen? Inmiddels heeft de stad ons protocol bijna volledig overgenomen.

Augustus 2021 kwam het hele college van burgemeester en wethouders naar de Vogelbuurt, op onze uitnodiging. Dit is nog nooit eerder gebeurd in Amsterdam. Hier hebben wij hen door middel van drie routes (sociaal & wonen, groen en infrastructuur) gegidst door een wijk waar alle problemen en nadelige gevolgen van verdichting en gentrificatie samenkomen. Tijdens deze bijeenkomst is ons verzoek ingewilligd dat wijzelf een eerste voorstel schrijven voor een toekomstplan voor Noord, met een verboden woord ook wel ‘masterplan’ genoemd. Omdat wij, De Bewoners, de échte experts zijn.

Collectief strijden door bewoners heeft er onder andere al voor gezorgd dat in bepaalde buurten in Noord sloopplannen zijn gewijzigd in grootschalige renovatie inclusief terugkeergarantie voor zittende bewoners zonder huurverhoging, zoals in De Punt in de Vogelbuurt. Het grofvuil wordt nu wekelijks opgehaald. Een plan om een evenemententerrein te bouwen in het Noorderpark lijkt van de baan. Bepaalde voormalige publieke gebouwen worden niet gesloopt of verkocht maar toegekend aan bewonersorganisaties in zelfbeheer. Er lopen gesprekken over voorrang voor jongeren uit Noord in de nieuwbouwwijken. En nog veel meer.

Informeren, organiseren, mobiliseren en handelen.

Wij zijn onmisbaar voor de stad. Laten we dat op alle mogelijke manieren (protesten, storytelling, interventies, demo’s) duidelijk maken. De weg is lang, de strijd is uitputtend. Maar als je het voor elkaar krijgt om dit samen te doen, is het hoopvol, heeft het effect en misschien wel het belangrijkste: voelt het minder eenzaam en machteloos.

Red je buurt. Red je wijk. Red Amsterdam Noord.

En dat is precies wat we in 2022 zullen blijven doen.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.