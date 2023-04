Inez Weski in de cel. Oef. We keken beduusd op van de doffe dreun

Inez Weski in de cel. Oef. Het hing lang in de lucht, maar nu het zover was, keken we beduusd op van de doffe dreun. Twee dagen voor haar arrestatie zaten we nog de hele dag in ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp, waar ze namens Ridouan Taghi ouderwets tegen de staat fulmineerde – tegen het Openbaar Ministerie, tegen de geheime diensten, tegen alles en iedereen.

Nu zit ze binnen, zoals dat in ons wereldje wat luchthartig heet, voor lidmaatschap van Taghi’s veronderstelde criminele organisatie (de takken voor de drugshandel en het witwassen, herhaal ik maar, níét die met onderwereldgeweld als doel). Ze zou geheime informatie hebben gelekt, ook.

Dat beeld van rechercheurs die rondneuzen in haar huis en statige kantoor, waar al die gewichtige dossiers liggen van haar beruchte cliënten… Natúúrlijk zien de onderzoeksrechter en de deken van de orde van advocaten erop toe dat ‘de zoekploeg’ niet verder kijkt dan de dossiers waar alles om draait, maar het idee alleen al dat politie en justitie door Weski’s bastion struinen, doet haar clientèle én collega’s gruwen.

Wie ik ook sprak uit de wijde kring rond liquidatieproces Marengo, tegen Taghi cum suis, de opsporing of de advocatuur: men was geraakt. De een ontving het nieuws vol afschuw, terneergeslagen, de ander was euforisch nu de staat ‘eindelijk’ liet zien dat ook de gerenommeerdste advocaten niet onaantastbaar zijn.

Na al wat Marengo tot een gedrocht maakte, nu dit weer. Drie moorden op onschuldigen rond het proces, een onophoudelijke reeks incidenten. Neef en advocaat Youssef Taghi die in een belendende strafzaak 5,5 jaar cel kreeg omdat hij voor Ridouan Taghi levensgevaarlijke informatie in en uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught had gespeeld – in wat nu de prelude van Weski’s zaak blijkt.

Meerdere advocaten in Marengo waren al ternauwernood aan disciplinaire maatregelen ontsnapt vanwege de beschuldiging dat ze geheime stukken naar zware criminelen hadden doorgespeeld; de staat had twee raadslieden tot in Dubai laten schaduwen, met alle risico’s van dien.

Had ik dit eerder meegemaakt? Nee. Wel gingen mijn gedachten terug naar die andere flamboyante strafpleiter die onderuit werd getrokken waar ik bij stond: Bram Moszkowicz. Hij werd alweer tien jaar geleden definitief uit de advocatuur gegooid. Ook Moszkowicz was door velen geliefd, maar voor evenzovelen a man you love to hate. Ook zijn neergang maakte een bont palet aan reacties los.

De twee boegbeelden van de strafadvocatuur hebben gemeen dat sommige cliënten ze min of meer als hun bezit waren gaan zien, waardoor ‘nee’ zeggen geen optie meer was. De voornaamste les is nu al dat de beroepsgroep en de staat zullen moeten zoeken naar waarborgen waardoor advocaten niet in zo’n precaire positie terecht kunnen komen.

