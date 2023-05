Ineens zagen ze hun eigen Poekie voor zich, met een pin door zijn kop

Wat vindt u van het eten van vlees? “Ja, lekker.”

In de afgelopen dagen ging een filmpje van #plakshot Roel Maalderink viraal op social media. ‘Zijn megastallen en de bio-industrie nog van deze tijd?’ is de titel van de video waarin Roel ogenschijnlijk willekeurige passanten in een winkelstraat in het Noord-Brabantse dorp Oss vraagt naar hun mening. Oss is, voor uw informatie, een plaats met tientallen veestallen in de omgeving.

“Tja, zonder vlees niet gegeten hè.”

“Vlees is vlees. Hoort er in principe gewoon bij.”

“We moeten allemaal eten hè, is makkelijk genoeg.”

“Het vlees smaakt er niet slechter om hè, daar geven wij niet zoveel om.”

De bioindustrie bevragen is dus allemaal een beetje gezeur, vinden de mensen in het filmpje. ‘Een zeurmaatschappij’, noemt een mevrouw het zelfs.

En dan komt Roel met een vervolgvraag, iets heel anders: “Heeft u het al gehoord van die man hier in de buurt? Die blijkt dieren te vermoorden. Hij bedwelmt ze met koolzuurgas, geeft ze elektrische schokken waardoor ze buiten bewustzijn raken en hij hangt die beesten vervolgens op en snijdt ze bij de hals door. O ja, en wat-ie ook doet, dan doet-ie een pin door het voorhoofd, zodat ze overlijden.”

Geschrokken reageren de mensen die zonder vlees niet hebben gegeten:

“Dit is beestachtig.”

“Het zijn toch mongolen!”

“Die hoort hier niet thuis, en moet die pin zelf maar in de kop krijgen.”

“Zulk soort mannen worden allemaal doorgedraaid hè, dus die moet eigenlijk niet loslopen.”

De mevrouw die vindt dat we in een zeurmaatschappij leven, zegt boos: “Nou, dan moet zo’n man maar even op zichzelf uitproberen hoe dat voelt, dan weet-ie ook wat de beesten voelen.”

Waarop Roel, tot slot, zegt: “Ja, en uiteindelijk snijdt hij dan ook nog alle organen eruit.”

“Ja, hou op, ik heb genoeg gehoord, wij moeten nog gaan eten.”

Het filmpje wordt massaal gedeeld en de mensen in beeld die geen verband zien tussen de maaltijd op hun bord en het grote dierenleed in de bio-industrie worden overal belachelijk gemaakt. Op zich geen verrassing, want het getoonde onbenul ís absurd.

Toch denk ik dat de realiteit anders is dan wat we hier zien. Ik geloof namelijk dat deze mensen heus weten waar het vlees op hun bord vandaan komt. Het probleem zit hem in iets anders. En dat is dat dieren in de vee-industrie niet als dieren worden gezien, maar als dingen. Een huiskat, dát is een dier. En een hond en een cavia zijn dat ook. Door te stellen dat er een man is die dieren doodt, zien deze mensen hun eigen Poekie met een pin door zijn kop. En Poekie is onderdeel van het gezin. Eigenlijk een soort mens. Hun kínd!

En dat is iets heel anders dan wandelend stuk vlees nummer 1645.

