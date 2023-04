Ineens was daar een brief van de in Rusland opgepakte journalist Evan Gershkovich, vanuit de gevangenis

Tot zijn niet geringe verbazing kreeg zoon Pjotr deze week een briefje uit de beruchte Lefortovogevangenis in Moskou. Afzender was Evan Gershkovich, de Amerikaanse journalist die drie weken geleden werd gearresteerd en door de Russische autoriteiten van spionage wordt beschuldigd. Hem hangt twintig jaar cel boven het hoofd.

“Het was maar een kattebelletje,” zegt Pjotr, “in het Russisch geschreven, want Engels geschreven brieven komen het gevang niet uit. En alles wordt natuurlijk meegelezen. Maar mijn hart maakte wel een sprongetje. Evan maakte een paar grappen en liet merken dat ze hem er niet zomaar onder krijgen.”

Een paar dagen later zag ik foto’s van Evan – in een glazen kooi van de Moskouse rechtbank. Vale jeans, een geblokt shirt maar het belangrijkste: af en toe een glimlach.

De Amerikaanse ambassadeur was net op bezoek geweest, Pjotr en zijn vrienden hadden pantoffels, kleren en toiletartikelen gestuurd en knipsels over de internationale aandacht voor zijn zaak. Evan wist inmiddels dat zijn bizarre arrestatie inmiddels een cause célèbre is.

En Evan kan dus zelf brieven sturen vanuit zijn cel. Naar Pjotr en nog een handvol vrienden. Dat is dan weer het bizarre van het Russische systeem. Nu staat al vast dat Evan geen schijn van kans heeft op een eerlijk proces, dat hij gegijzeld wordt door het regime van Poetin om op een voor de Russen geschikt moment uit te ruilen voor een Russische spion of moordenaar die in het Westen vastzit. Maar de post vanuit de Lefortovogevangenis wordt wel dus nog gewoon bezorgd – en nog snel ook.

Ik zie Evan nog de redactie van The Moscow Times betreden – vijf jaar geleden. Zijn ouders – Russische Joden – waren eind jaren zeventig Rusland juist ontvlucht in de hoop op een beter leven voor zichzelf en hun twee kinderen. Evan groeide op als een ‘all-American boy’ in New Jersey, maar thuis werd Russisch gesproken en Evan raakte gefascineerd door het thuisland van zijn ouders.

In een gepassioneerde brief aan The Moscow Times zette Evan uiteen waarom hij per se journalist in Rusland wilde worden. Het klikte vanaf de eerste dag. Evan was nieuwsgierig, vrolijk, goedlachs en supergedreven. In onze kleine newsroom kon hij meteen aan de bak. Al snel vormden Evan en zoon Pjotr – die toen ook net naam begon te maken als journalist – een succesvol duo. Covid bereikte net Rusland en zij wisten de eerste covidpatiënt in Moskou op te sporen, terwijl de autoriteiten stug volhielden dat er in Rusland geen covid was. Hun scoop haalde de voorpagina’s – en vele andere onthullingen volgden. Hun werk trok internationaal de aandacht en na drie jaar werden beiden ‘opgekocht’, Pjotr door The Guardian en Evan door The Wall Street Journal.

Hij kon zijn ouders – die in de VS met moeite hun hoofd boven water hielden – niet trotser maken. Pjotr – die maar geen accreditatie kreeg van de Russische autoriteiten om voor The Guardian in Moskou te werken – keek enigszins tandenknarsend toe hoe zijn beste vriend de afgelopen maanden nog wel door Rusland reisde om belangrijke reportages te maken.

Tot die fatale 29 maart, toen Evan uit een bar in Jekaterinaburg werd geplukt door gemaskerde mannen en naar een gevangenis in Moskou werd overgebracht.

Evan werd wereldnieuws. President Biden wilde de ouders een hart onder de riem steken. Een eerste belletje vanuit het Witte Huis bleef onbeantwoord. “Het was een onbekend nummer,” aldus een beduusde vader. Maar de volgende dag kreeg Biden Evans ouders gelukkig wel aan de lijn.

Als Evan binnen het jaar wordt geruild, zoals met basketbalspeelster Brittney Griner gebeurde, kan Evan – nog jong en mentaal sterk – terugkijken op een bijzonder avontuur. Maar in het huidige Rusland van Poetin valt niets te voorspellen. En misschien wacht Evan wel het lot van zoveel Russische collega’s, die jaren – zo niet decennia – zijn opgesloten in strafkampen met streng regime. En dan is het ineens de nachtmerrie waar Pjotr en zijn vrienden voor vrezen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.