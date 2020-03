Ineens ging het hele journaal over corona

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Tot het weekend werd de uitbraak er gebagatelliseerd, maar nu is het ineens toch het belangrijkste nieuws. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

Bij mijn collega Irina werd gisteren aangebeld. Toen ze de deur opendeed keken mannen in witte pakken en maskers haar aan. “U werkt met buitenlanders,” zeiden ze. “Daarom moeten we uw huis desinfecteren.”

Vervolgens spoten ze chemicaliën door de huiskamer en lieten Irina in shock achter.

Het is moeilijk een duidelijk patroon te herkennen in de Russische aanpak. Irina zelf werd niet op corona getest. Het desinfecteren van woningen lijkt niet veel nut te hebben. Vandaag werd ook ingevoerd dat Moskovieten van 65 jaar en ouder niet meer de straat op mogen. (Ik ben zelf 67 – en Poetin ook!) Maar de meeste gepensioneerden wonen bij hun kinderen in, en die kunnen wel vrij de straat op.

Vast staat dat corona ineens het belangrijkste nieuws is. Tot het weekend werd de uitbraak gebagatelliseerd, maar gisteren ging het hele journaal ineens over corona.

Dat deden ze heel slim. In de eerste twintig minuten een spervuur aan beelden van splinternieuwe operatiekamers, nieuwe testfaciliteiten, wetenschappers die elk moment een nieuw vaccin kunnen ontdekken, bouwvakkers die dag en nacht doorwerken aan noodhospitalen op z’n Chinees en Poetin die tussendoor bezweert dat Rusland klaar is voor alle eventualiteiten.

Daarna tien minuten over paniek in New York, horrorbeelden uit Italië en de gesloten grenzen binnen Europa die ‘het failliet’ van de EU aantonen.

“Maar wij vergeten onze vrienden in Italië niet,” was de uitsmijter. We zagen drie hulpvliegtuigen vol met hulpgoederen op weg naar Italië.

Ondertussen wacht een vriendin van zoon Pjotr, een meisje dat nu al een week in quarantaine ligt in een overvol ziekenhuis, op de uitslag van haar test.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.