‘In zo’n naziuniform ben ik pas mezelf’

‘En waar kom jij vandaan, jongeman?”

“Ik kom van Urk en ik ben een nazi.”

“En waarom ben je een nazi?”

“Ik ben een nazi omdat ik van Urk kom.”

“Aha…eh…”

“En al mijn vrienden zijn ook nazi’s, want die komen allemaal van Urk.”

“Je hield een jongen met een Jodenster onder schot.”

“Dat is juist. Dan doen nazi’s.”

“Maar waarom wil jij dat dan doen?”

“Omdat wij nazi’s dat leuk vinden… Hahaha… Om te lachen! En wij, op Urk, lachen graag. Vooral om Joden die wij dan onder schot houden. Dat is om te lachen.”

“De Holocaust, zegt je dat iets?”

“Zeker. Dat is de industriële vernietiging van Joden. U ziet wel dat wij, op Urk, daar ook enorm moeten lachen.”

“Waarom lach je dan precies?”

“Omdat het leuk is.”

“Wat is hier leuk aan?”

“Nou… Duitsers, Joden, Auschwitz… Wij jongeren van Urk moeten daar erg om lachen. Alle Urkers moeten hier om lachen, hoor.”

“Ik snap het niet…”

“Kijk, andere jongeren spelen voetbal, wij spelen Tweede Wereldoorlog. En wij zijn de Duitsers. Erg grappig. En daarbij, het heeft ook met onze identiteit te maken.”

“Pardon?”

“Ja, je hebt mannen die dragen graag vrouwenkleren. Dat is hun identiteit. Wij dragen graag naziuniformen. Heerlijk. Heb ik zo’n uniform aan, dan ben ik pas mezelf.”

“Je bent ook eigenlijk een nazi?”

“Diep van binnen wel. En minder diep van binnen ook wel. Als nazi heb ik macht. Dat is heerlijk.”

“De Duitsers hebben destijds de oorlog verloren.”

“En wij op Urk zijn hem weer begonnen. Zo moet je dat zien. Grappig hè?”

“Op de foto zag ik drie jongens met snorretjes onder hun neus.”

“Ja, dat zijn hitlersnorren. Dat is lachen, uiteraard. Dan komt ons antisemitisme ook beter tot z’n recht. Wij zijn hier op Urk ook antisemieten, moet u weten. In onze identiteit, bedoel ik.”

“Diep van binnen, bedoel je.”

“Ja, diep van binnen, maar ook iets minder diep. Hahaha!”

“Ja, zoiets vermoedde ik al.”

“Lachen… Urkse humor. Daar zijn we heel goed in.”

“Ach… Je weet dat je hier mensen mee kwetst?”

“Ja, dat vinden wij juist lachen. Wij hebben heel veel humor op Urk.”

“Maar het is toch spel, toch? Toch?”

“Spel… spel… Is een oefening spel? Wij oefenen hier.”

“Maar jullie zijn toch niet echt nazi’s?”

“Nou, we zijn in elk geval geen Joden. Hahaha! We zijn Urkers.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

