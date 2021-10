Het wonderlijkst aan de frequente verzuchtingen van Roger Schmidt over ‘ze budget’ van Ajax is dat de PSV-trainer lijkt te geloven dat Ajax zijn geld gratis kreeg, bijvoorbeeld van God, de regering of Sinterklaas. Nogal wiedes dat Ajax zo goed voetbalt, vindt Schmidt: met zo’n budget kan ik het ook.

Het is een wonderlijke om­kering, want in werkelijkheid werd Ajax éérst goed en daarna pas rijk. De club hield bijna 100 miljoen euro over aan de Champions Leaguecampagne van 2018-2019, waarna Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek werden verkocht voor in totaal zo’n 240 miljoen euro. Sindsdien pakt de club door.

Ajax verdiende zijn geld door voetbalprestaties te leveren en spelers te verkopen. Veel puurder kun je niet rijk worden in voetbal. Ajax verkocht zich niet aan een sjeik of investeerder en hoefde nooit, zoals PSV in 2011, de gemeente te smeken om alsjeblieft snel de grond onder het stadion te kopen om de begroting ­sluitend te krijgen.

Het afgunstige gezever over Ajax’ financiële succes mag best eens op de hak genomen worden op een triomfantelijk megaspandoek, bijvoorbeeld door een grijnzende Ajaxstrijder tussen hopen geld af te beelden, met daarnaast een schrale, armlastige PSV’er met een eierschaal à la Calimero op het hoofd. De sponsornaam Brainport op het PSV-shirt kan dan desgewenst ‘Brainfart’ worden, want dat is Schmidts financiële analyse: een hersenscheetje.

Ik zette een foto van dat spandoek op Twitter, maar verwijderde die meteen weer toen volgers me erop wezen dat op het PSV-shirt Eindhoven was verhaspeld tot ‘Aidshoven’. Hè bah. Ranzig. Ik had het niet gezien. Ajax blijkbaar ook niet.

‘Aidshoven’ is behalve lelijk ook ongeestig. Een armoedige woordspeling; misschien was dat nog wel het ergst. Ook voor Ajaxsupporters ligt de lat nu hoger: als omlijsting van zo veel klasse en schoonheid wordt zo’n lelijk woord nog lelijker, zo bleek zondag.

