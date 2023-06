In waanzin kun je goed wonen

“En weet je wat het ook is? We weten eigenlijk niks. Zien we de legers precies constant vechten? Nee. Zien we precies wat er in de bunkers door de generale staf wordt besloten? Ook niet. Weten we wat de geheime diensten weten? Vergeet het maar. We weten niks. Ik kijk weleens op die kaarten waar je de verschillende fronten op kunt zien. Maar eigenlijk zie je daar ook niets op.

Ik word gek van dat niet-weten. Wat is er nu werkelijk gebeurd met Prigozjin van het Wagnerleger? Waarom ging hij opeens akkoord? Waar is hij nu? Hij kan al dood zijn. Wat wist de geheime dienst van de Verenigde Staten precies? Wat weten wij precies? Het woord ‘precies’ is gewoon niets meer waard. Niets is precies. Zelfs Poetin is niet precies als hij spreekt. Prigozjin al helemaal niet. Wie van precies houdt wordt constant teleurgesteld. De televisie, de kranten, de radio, de podcasts – ze zijn ook niet precies. Ze weten het niet. Ze interpreteren. Ze vermoeden. Ze gokken.

Oorlog is tevens een aanslag op precies. Steden en dorpen zijn geruïneerd en niet meer precies wat ze waren. Je kunt niet meer precies van straat A naar straat B lopen. De mensen kunnen door die bombardementen niet meer precies denken. De bommen waren trouwens ook niet precies. Daardoor is weten ook niet meer precies. Is het gek dat je dan in complotten gaat denken? Als je te weinig weet en wat je weet is niet precies dan moet dat gat, dat gebrek aan kennis, toch aangevuld worden. Het moet passend worden. Zodat ‘het’ wel klopt. Want als ‘het’ niet klopt, raak je onzeker, boos, agressief. Het complot maakt alles verklaarbaar. Er is een wereldregering die voor ons de beslissingen neemt en die geleid wordt door Wall Street en het oliekapitaal, er wordt helemaal niet gevochten in Oekraïne, bewijs het maar eens, het is een bedenksel van de media, en die bedonderen ons constant. Voor niets is een precies bewijs.

In waanzin kun je daarentegen goed wonen. Op den duur geeft paranoia je gelijk.

Dat je constant wordt bedonderd komt dichter bij de waarheid dan dat men het goed met je meent. We houden ons blind en doof want anders valt er moeilijk te leven. We zetten daarom ook ons empathisch systeem uit.

Wat een schitterende tijd is dit toch. We zijn te dom om te beseffen dat we dom worden gehouden.”

