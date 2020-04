In tijden van corona nou eens geen gezeik over Amsterdam

Door de corona-crisis maakt Amsterdam, nog veel meer dan het doorgaans al doet, de dienst uit in vijf omliggende gemeenten. Officieel dit keer, corona is een calamiteit in de categorie Grip 4 en dat betekent dat Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen, die ook in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland liggen, de facto bestuurd worden door burgemeester Halsema.

Toch zijn burgemeesters als Erik Boog (Diemen) en Tjapko Poppens (Amstelveen), gezien de omstandigheden nog redelijk goedgehumeurd.

Opvallend, want doorgaans klagen de buurgemeenten vooral over Amsterdamse arrogantie en dat is terecht. In de Stopera worden besluiten genomen met regionale invloed, vaak zonder zelfs maar een seintje te geven aan de buren dat er iets aan zit te komen. Het mooiste voorbeeld is de cruisehaven PTA, waarvan de hoofdstad in 2018 eenzijdig heeft besloten dat die naar een andere gemeente moest verhuizen.

Op het gebied van veiligheid was Amsterdam de afgelopen jaren zo mogelijk nog dominanter. De meeste andere stedelijke gebieden in Nederland hebben voor de crisisbestrijding een veiligheidsregio opgericht met een aparte directeur, die gespecialiseerd is in de coördinatie van een ramp.

Maar omdat Amsterdam zoveel groter is dan de buren, was de veiligheidsregio hier altijd een onderdeel van de Amsterdamse afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De gemeente nam de zelfstandige crisisstructuur niet erg serieus. Er is hier immers al een sterke brandweer en politie en die regelt het meteen voor de buurgemeenten, was de gedachte.

Dat ging zelfs zo ver dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan meestal verstek liet gaan bij de overleggen van de 25 voorzitters van veiligheidsregio’s, het Veiligheidsberaad. En de directeuren OOV gingen ook meestal niet naar het landelijke directeurenberaad van veiligheidsregio’s. Het gevolg was dat Amsterdam nauwelijks informatie kreeg en vooral de buurgemeenten ergerden zich daar kapot aan.

Met de komst van Tijs van Lieshout, de nieuwe brandweercommandant, is dat allemaal veranderd. Hij wilde de baan alleen als hij ook directeur van een onafhankelijke veiligheidsregio mocht worden. Halsema was meteen verkocht. Op de dag van zijn aantreden was Van Lieshouts eerste actie dan ook om de medewerkers van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op een nieuwe plek te huisvesten, ver weg van de afdeling OOV waar ze tot dusverre zaten.

Waar Amsterdam op veel vlakken vooroploopt, was de stad juist hier een achterblijver. De mentaliteit van ‘wij doen het zelf wel’ paste misschien in een tijd dat grote explosies of voetbalrellen de belangrijkste rampen waren. Plaatselijk, overzichtelijk, en duidelijk. Maar de rampen van hebben een heel ander karakter en vele gevolgen. Denk aan een stroomstoring of het wegvallen van de telecommunicatie, of een pandemie zoals deze. Die los je niet op zonder KPN, nutsbedrijven of ziekenhuizen en daar zijn de veiligheidsregio’s voor bedacht.

Overigens doen de zeer ervaren mensen van OOV Amsterdam nog steeds het leeuwendeel van het werk in de strijd tegen corona, zoals het schrijven van noodbevelen of het plannen van hulp. Maar tegelijkertijd hebben Boog en zijn collega’s nog geen besluit in de krant gezien zonder dat dit eerst via de veiligheidsregio aan hen is voorgehouden.

Denk ook aan de vervanging: burgemeester Halsema testte onlangs negatief op corona na een weekje snotteren, maar vicevoorzitter van de veiligheidsregio Tjapko Poppens (Amstelveen) kan nu geïnformeerd het stokje overnemen als Halsema onverhoopt ziek mocht worden.

In tijden van corona nou eens geen gezeik over Amsterdam. Inderdaad, álles is anders tegenwoordig.

Beeld Paul van der Steen

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

