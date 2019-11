In september vonden sommigen Ten Hag nog een prutser

Als je voor het eerst wordt uitgenodigd op de bijeenkomst van ­Elite Coaches op het Uefa-hoofdkwartier in Nyon, moet je natuurlijk wel zorgen dat je een beetje opvalt op het staatsieportret. En dus dacht Erik ten Hag: weet je wat, ik trek mijn mosterdgele coltrui aan.

Een prima keuze. Klopp, ­Sarri, Tuchel, Zidane, Allegri en Guardiola staan op die kiek, maar je kijkt meteen naar okergele Erik.

In januari is het twee jaar geleden dat hij voor het eerst De Toekomst op kwam wandelen, met een rolkoffertje van FC Utrecht. Dat was een eerste fronsmoment. Eigenlijk was de hele tweede seizoenshelft van 2017-2018 één lang fronsmoment.

Dat gezwets over halfspaces. Inmiddels hebben we aan die dingen aardig wat lol beleefd. Twee maanden geleden waren er nog mensen die Ten Hag een prutser vonden, want zonder Frenkie, Matthijs en Lasse was Ajax niet meteen weer een geoliede machine. Van die mensen hoor je nog maar ­weinig, de laatste tijd.

Misschien gaat Erik ten Hag Ajax wel verlaten, komende zomer. Hij schijnt op de shortlist van Bayern München te staan. Als hij gaat, hoop ik dat Ajax een nieuwe Erik ten Hag zoekt. Een man die zijn wijsheid niet bij Ajax opdeed, maar elders. Een man die ­termen gebruikt die we niet kennen. Die niets aan het ­toeval overlaat. Die zich niet te goed voelde voor de schoolbankjes, maar juist extra onderricht wenste: stage hier, stage daar, lezen, studeren.

Een man die schijt heeft aan het old boys network binnen Ajax. Die de spelletjes van de wandelgangen weigert te ­spelen. Die De Telegraaf niet voedt. Een autonome denker, die het nooit over het verleden heeft, maar alleen over nu.

Nooit meer iemand die van zichzelf denkt dat hij een goede ruiter is, omdat hij ooit een goed paard was. Laat Erik ten Hag de nieuwe richtlijn zijn.

