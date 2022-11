In Riekerhaven staarde ik met de bewoners in pyjama’s naar hun brandende woningen

Als misdaadjournalist sta ik vaak aan de zelfkant – in de probleemwijken, tussen mannen, jongens en moeders die vechten tegen lamentabele omstandigheden, of die het juist doelbewust voor hun omgeving versjteren.

Tijdens zomaar een weekenddienst stuitte ik zondag op een heel andere manier op bedroevende ellende. Startblok Riekerhaven stond in brand, het uit containers opgetrokken wooncomplex in de marge van Nieuw-West, in een uithoek aan de A10.

In de onheilspellende geluiden en geuren van vuur en blussen staarde ik vanaf de grasvelden naast het complex met de bewoners in pyjama’s en sportbroeken naar hun brandende woningen en boedels.

Hogedrukstralen schoten flarden uit de gammele gevels van de stalen constructie; uit de ruiten, van het dak. De vlammen likten aan steeds meer kamers. Tot het hele Blok 6 met 75 studio’s instortte – zoals we in de loop van de ochtend zagen aankomen. Ook Blok 5 was uiteindelijk niet te redden, met nog 60 woningen.

De jonge vrouw in nachtkleding die enkel een knuffel had gered, formuleerde het treffend. “Dit complex is voor skere mensen.” Zij die het niet breed hadden, zijn nu álles kwijt.

Een Syriër toonde zich eerst veerkrachtig (‘Ik heb mijn status, ik kan een huis zoeken!’), maar de mistroostigheid greep ook hem al snel weer naar de keel.

Een blik op de website van Startblok Riekerhaven trof me vervolgens als een stomp in de maag. De zonnige wensdroom die daar bezongen wordt, van studenten, starters en jonge statushouders die in harmonie ‘een community’ vormen, ‘building a future together’.

Braak.

De bewoners moesten het al lang voor de brand met een rauwe werkelijkheid doen, weten we. Papier is gewillig, internet evenzo. Lieg maar. Bedrieg maar.

Voordat storm Eunice in februari delen van het dak zou wegblazen, hadden bewoners de noodklok al geluid. Drie jonge vrouwen vertelden me op de onheilsplek dat woonstichting De Key de afgelopen maanden blééf verzuimen het slot van de voordeur te repareren terwijl onbekenden in hun woonkamer sliepen.

In de Sporthallen Zuid, ingericht als noodopvang, klonken zondag beloftes over vervangende woonplekken. De murw geslagen twintigers hoorden het gelaten aan. Eerst zien.

De dagen na de brand bevestigden deskundigen mijn gedachten. Was deze brand ’s nachts uitgebroken (of aangestoken door een bewoner met psychisch malheur, zoals vermoed), dan was de ramp compleet geweest.

Hoe vaak is er vanuit de verschillende containercomplexen in de stad gewaarschuwd over de trieste en gevaarlijke staat ervan? Over de trauma’s die sommige bewoners én hun buren beklemmen?

Volgens de directeur van De Key was alles op orde, las ik daags na de verzengende brand. Gelukkig voor iedereen had ze dat zondagmiddag niet durven beweren tussen al die ontredderden die al zoveel holle praatjes hadden geslikt.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.