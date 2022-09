In Plan van Gool werden ontmoetingen tussen bewoners door de architectuur georkestreerd

Sinds vorige week is de tentoonstelling Thuis in Plan van Gool te zien in het Museum Amsterdam Noord. Over de wijk waarin ik ben opgegroeid. De door Laura van Roemburg samengestelde expo is een liefdevolle en complete ode aan deze eigenzinnige buurt. We zien in een kort maar krachtig overzicht wat deze wijk zo bijzonder maakt, van de eerste generatie tot de hedendaagse bewoners.

Deze tentoonstelling, in het voormalige badhuis van Vogeldorp, herinnert de bezoeker aan een tijd dat de grote architecten bouwden voor het volk, vanuit de idealen van gemeenschappelijkheid, solidariteit en zelfredzaamheid. Net zoals dit museum ooit werd gebruikt en onderhouden door de bewoners van Vogeldorp, werden de brede galerijen en gezamenlijke ruimten in het Plan van Gool gebruikt en gedeeld door de inwoners. Datzelfde geldt voor de openbare ruimte. De pleintjes, de bankjes, de velden. Samen leven, samen delen.

De eigenzinnigheid van de architectuur nodigde bewoners blijkbaar uit om hun eigen eigenzinnigheid te uiten. Zoals de antiautoritaire crèche en een sociaal experiment met partnerruil voor volwassenen. Toen ik er opgroeide, manifesteerde de eigenzinnigheid zich vooral in dat wij verschillende plekken nieuwe functies toekenden. Zoals de brede galerijen, die haast straten waren, die door mij werden gebruikt om op regenachtige dagen overheen te dribbelen met mijn basketbal. Via de luchttunnels kon ik wel zes flats oversteken zonder van de galerij af te hoeven, en weer terug. Zo had ik er een hele workout op zitten.

Bewoners bleven in een constante dialoog met de architect. Over het tennisveld dat werd gebruikt als twee kleine voetbalvelden. Over het basketbalveld dat werd gebruikt als circuit voor fiets- en scooterstunts. Over de muren die we gebruikten als canvas om onze buurtidentiteit op uit te drukken: P.V.G. Je ziet ze nog.

Een van de hoogtepunten in de tentoonstelling is het videofragment waarin architect Frans van Gool op z’n oude dag, zittend in een door hem zelf ontworpen woning, reflecteert op zijn buurt. In de documentaire De Bomen op Het Breed, gemaakt door journalist Jeroen Kleijne, zien we deze inmiddels gerenoveerde wijk in bijna originele staat. Met open galerijen en open trappenhallen. Dit leidde tot ontmoetingen tussen bewoners die door de architectuur georkestreerd werden.

Inmiddels is alles dichtgebouwd. En moet ik vrienden die ik al twintig jaar ken vragen om hun huisnummer. Daar waar het voorheen alleen een kwestie was van tweede deur na de lift, het huis net voor de trap en de eerste deur om de hoek van het plein. Toch: Plan van Gool blijft futuristische volkshuisvesting. Oftewel: het gedicht van grijs, glas, groen en gemeenschap. Ga het zien.

P.V.G. 4 Life

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.