‘In ons dorpsziekenhuis liggen bejaarden op de gang,’ zei Oleg, ‘maar verder hebben we niks te klagen!’

Ik had Oleg weer aan de lijn. Hij past bij onze afwezigheid op ons huis in Zjoekovka. Via een verhuisbedrijf kunnen we zowaar wat spullen naar Nederland halen. Met de camera in de hand loopt Oleg door onze kamers. Maar wat neem je mee?

Onze collectie Sovjetkunst sowieso niet. Die mag het land niet uit. Kasten vol boeken over Rusland – waar laten we die? Meubels? Die passen niet in ons appartement. Dus blijft het bij kleren, kinderboeken voor de kleinkinderen, een favoriete lamp en mijn racefiets.

Verkopen willen en kunnen we ons huis nog steeds niet. En trouwens, onze schoondochter Olga logeert er nu twee weken met de kleinkinderen Charlotte (3 jaar) en Valerie (zes maanden). Na ruim een jaar afwezigheid snakte Olga ernaar om familie en vrienden terug te zien.

“Hoe gaat het?” vraag ik Oleg. “Als ik de tv mag geloven, gaat alles prima hier. Er is geen werkeloosheid, de inflatie is lager dan in Europa, we verkopen volop olie en gas. In vergelijking met jullie in Europa is het leven hier beter en stabieler. En we winnen de oorlog ook nog – dus er valt niets te klagen.”

“Hoor ik daar enig cynisme?” vraag ik Oleg, die in een stadje twee uur rijden buiten Moskou woont.

“Bij ons in de regio gaat het alleen maar slechter,” zegt Oleg. “Je merkt gewoon dat er steeds minder geld is. Ambtenaren raken hun baan kwijt. Ziekenhuizen sluiten, de vuilnis wordt minder vaak opgehaald, de parken liggen er verwaarloosd bij. Mijn vrouw heeft rugklachten en ging daarvoor altijd naar de lokale kliniek. Nu moeten we 40 kilometer verderop. Het ziekenhuis daar is krakkemikkig en vervuild. Bejaarden liggen op de gangen. Echt vreselijk.”

Het is de contradictie van de oorlogsindustrie waar Rusland op is overgeschakeld. De wapen- en staalfabrieken draaien op volle toeren. Het leger vreet manschappen. Defensie heeft een ongelimiteerd budget. Dat stuwt de macro-economische cijfers. Maar voor infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg is geen geld meer.

Toch zegt Oleg: “Ons leven is niet veranderd. Wij zijn geen ‘businessmen’ die een bedrijf overeind moeten houden. Wij gewone Russen werken, eten, slapen, kijken tv en bemoeien ons verder nergens mee. En we pakken wat we kunnen pakken, want zonder dat kun je niet overleven. Als de hoge heren er met miljarden vandoor gaan, waarom zouden wij ons kleine deeltje dan niet pakken?”

“Weet je nog,” zei ik, “dat we in begin jaren negentig op werk aan het eind van de dag de toiletrollen verzamelden en de peertjes uit de lampen draaiden, anders waren ze de volgende ochtend geheid gejat.”

“Die kant gaan we weer op,” reageerde Oleg. “Maar nogmaals, verder is alles hier prima. Je kunt gerust terugkomen!”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.