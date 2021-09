In Nederland hebben wij 3 soorten ministers: zwakke, hele zwakke en nog zwakkere

We weten nu zeker waarom iemand in de politiek wil: om een smakelijk baantje als lobbyist te krijgen.

Kijk naar Cora van Nieuwenhuizen. Zij was tot een paar dagen geleden minister van Infrastructuur en Waterstaat en wordt volgende maand voorzitter van Energie Nederland, de lobbyclub van onder andere Esso, Shell en Eneco.

In Nederland hebben wij op het ogenblik drie soorten ministers: zwakke, hele zwakke en nog zwakkere. Tot die laatste categorie behoorde Cora. Zij was een misverstand op een ministerie.

Als lobbyist verdien je al gauw het dubbele van een ministerssalaris en als je het handig uitonderhandelt veel meer. Maar al die ex-politici die lobbyist zijn geworden doen het natuurlijk niet voor het geld, maar voor ‘de goede zaak’. En die goede zaak heeft meer aan een politicus die van de hoed en de rand weet, dan aan de een of andere droogkloot die toch maar in Den Haag verdwaalt.

Voor elke goede zaak is lobbyen noodzakelijk, alleen voor slechte zaken lijkt men beter te kunnen lobbyen. Ik bedoel eigenlijk: een lobby is zo succesvol als door Kamerleden en ministeries wordt toegestaan. Ik las eens dat lobbyisten soms wetteksten voor de kamerleden schrijven. Handig. Je begrijpt daardoor onmiddellijk dat lobbyisten machtig zijn; ze hebben onze politici in hun zak.

Cora is misschien zwak, maar ze is ook slim.

Politici ontkennen altijd dat ze zakkenvullers zijn, zolang ze politicus zijn. Maar door te lobbyen verplaatsen ze het zakkenvullen gewoon een paar jaar naar achteren, waarna ze de verdiensten kunnen kwadrateren.

Lobbyisten – het zijn rommelaars, ze verkopen hun adressenbestand en een gedeelte van hun ziel, maar die was toch al niet zo veel waard, het zijn ex-politici zonder moraal.

Op de tv wordt Cora ondervraagd door schrandere journalisten. Of ze het moreel vindt kunnen, wordt haar gevraagd, want een paar jaar geleden mocht zo’n overstap niet.

Cora kijkt verbaasd in de lens. “Ik doe niets wat niet mag van de wet,” antwoordt ze.

Ja, klopt, Cora.

De wet… Ik denk dat er geen ambtenaar bij de belastingdienst is geweest die zich niet aan de wet heeft gehouden of heeft willen houden bij de toeslagenaffaire.

De wet om voorzichtig te zijn met lobbyen, het lobbyverbod, werd afgeschaft, zo las ik, om zielige ex-politici een kans te geven toch nog iets te verdienen. Dat afschaffen van de wet ging trouwens eerder dit jaar stiekem. Uiteraard. Sindsdien kan Cora zich aan de wet houden.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.