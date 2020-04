In Moskou worden medische studenten opgeroepen om te helpen in ziekenhuizen

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

De Moskouse ziekenhuizen staan nu al zo onder druk dat dit weekend de laatstejaars medische studenten werden opgeroepen om te helpen in de verpleging. Onze schoondochter Olga – dermatoloog in opleiding –mocht thuisblijven omdat zij een maand geleden van Charlotte beviel.

Via de app volgt ze nauwgezet de berichten van haar studiegenootjes zodat we een goed beeld krijgen van de situatie binnen de ziekenhuizen.

Vriendin Tanja stond in de ambulance samen met een patiënt zes uur in de file voor het ziekenhuis. ‘Niets te drinken of te eten, en naar het toilet konden we al helemaal niet. Het was een ramp,’ vertelde ze.

Maar eenmaal binnen is de situatie niet veel beter. Vriendin Irina appte vanuit de Universiteitskliniek Nummer 2 dat ze in haar eentje voor honderd patiënten moet zorgen, in een shift van tien uur. ‘Mensen liggen door elkaar heen. Het is onduidelijk wie wel en niet besmet is. Testresultaten van afgelopen woensdag zijn nog niet binnen. Artsen werken de klok rond en zijn uitgeput. Het voelt als een tsunami’.

De twee grote ziekenhuizen van de Medische Universiteit zijn in ijltempo omgetoverd tot coronaklinieken. Uit het vijftien etages tellende veteranentehuis van de Universiteit zijn alle oudjes geëvacueerd – en ook daar worden nu coronapatiënten opgevangen. Precieze getallen ontbreken, maar vast staat dat de bedden niet aan te slepen zijn.

Als de veteranen – de meeste geëerde groep Russen – moeten wijken voor corona, dan weet je hoe ernstig het is.

Op TV wordt veel ophef gemaakt over de bonus die Poetin aankondigde. Artsen krijgen er duizend euro per maand bij en verpleegsters zeshonderd. Dat is inderdaad een voor Rusland royaal bedrag. Maar zoals een medisch specialist zei: ‘in onze loopgraven gaat het nu vooral om overleven.’

Buiten Moskou is het gebrek aan PPE (Personal Protective Equipment - red.) het grote probleem. Olga’s moeder uit Vladivostok – zelf cardioloog –meldt dat artsen bij gebrek aan beschermende kleding met alleen een mondkapje de zaal op moeten. Het gevaar op besmetting is levensgroot.

Tom en Olga zitten ondertussen met het probleem dat kleinkind Charlotte haar eerste inentingen moet krijgen. Maar naar welke kliniek kunnen zo nog veilig toe?