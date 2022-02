In Moskou gelooft niemand in een Russische invasie

Ik wilde eigenlijk een stukje schrijven over de schitterende winter en de pakken sneeuw die hier blijven vallen. De sneeuwschuiver van ons dorp heeft de strijd opgegeven – en volgens de meteorologen is in geen twintig jaar zoveel sneeuw gevallen. Moskou is een sprookje.

Maar de harde realiteit roept. Met een gefrustreerde Poetin die voor het eerst van zich liet horen, een optocht van Europese leiders in Kiev, eisen over en weer, nog meer Russische troepen langs de grens en Amerikaanse commando’s onderweg, lijkt een kookpunt bereikt.

Het goede nieuws is dat de komende drie weken iedereen wat kan afkoelen. Poetin is naar Beijing afgereisd voor de opening van de Winterspelen. Hij gaat zijn Chinese bondgenoten echt niet voor het hoofd stoten door tijdens de Spelen een oorlog te ontketenen. Zo hebben sport en politiek toch weer alles met elkaar te maken.

Die time-out komt Poetin misschien ook wel goed uit. Het conflict is in een impasse beland. Het Westen wil niet echt bewegen en naarmate de dagen verstrijken groeit het besef dat een oorlog slechts verliezers zal kennen.

Van de taxichauffeur tot de bankier, van de Russische topanalist tot de oligarch – ik kwam de afgelopen dagen in Moskou niemand tegen die nog in een Russische invasie gelooft. Natuurlijk, iedereen breekt zich het hoofd over wat Poetin echt wil, maar een all-out oorlog hoort daar niet bij.

Je ziet het ook aan de Russische beurskoersen. Na de crash van twee weken geleden wordt nu weer volop gehandeld. “Het vertrouwen van de zakenwereld dat dit niet uit de hand loopt, is terug,” zei een beurshandelaar.

Als er angst is, dan ligt die vooral aan Oekraïense zijde. “Zelenski wordt nu op het schild gehesen als de leider van een democratisch Oekraïne,” aldus mijn vriend Renaat, een topman bij Gazprom, “maar je hebt daar tot de tanden toe gewapende extremistische groepen die echt niet naar hem luisteren. Als die Donbas of Loehansk (de provincies in Oost-Oekraïne die zich hebben afgescheiden) binnenvallen, kan de boel zo ontploffen.”

Natuurlijk, Poetin stookte het Oekraïnevuurtje zelf op, maar wie goed luistert hoort het ‘wij willen geen oorlog’ vanuit Moskou. Amerika is daar doof voor en simplificeert het conflict – zoals zo vaak – in good guys and bad guys.

Maar Oekraïne is een door de historie gelegde gordiaanse knoop waarbij territoriale integriteit een moeilijk begrip is. Zie De Krim – nu feitelijk al een onafscheidelijk deel van Rusland, zie Donbas en Loehansk, waar veel burgers aansluiting met Rusland aspireren.

De Sovjet-Unie viel in 1991 (vrijwel) vreedzaam uit elkaar. Dat was een wonder. Nu zien we nog de naweeën van die historische gebeurtenis. De Duitsers begrijpen dat het beste, opereren behoedzaam, zijn beleefd maar duidelijk richting Poetin en nemen vooral de tijd.

Want ooit komen er in Moskou en Kiev politici die wél een oplossing vinden.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.